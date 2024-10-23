民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押近2個月，他的貼身帳房、綽號「橘子」的秘書許芷瑜仍滯留日本未歸，不願返台說明，檢調認為橘子涉嫌違反《政治獻金法》，將她列為被告。資深媒體人黃智賢說，許多人覺得，司法深處，彷彿有一條舌頭，持續向犯罪者通風報信，讓某些關鍵人，提早出逃。
黃智賢說，全台灣的貪官汙吏，跟一心想用政治搞錢的人，都在密切關注柯文哲案的一切細節，包括圖利財團的手法，財團給錢的管道，洗錢的技術。柯文哲案， 出現USB紀錄的上億政商給付現金，柯文哲妻子陳珮琪午夜ATM存錢，基金會、民眾黨、政治獻金跟木可公司，都成為柯文哲，用假帳，把黑錢洗成乾淨錢的洗錢平台。
不過黃智賢說，但真正大條的，數億、甚至超過10億的黑錢，已經變成加密貨幣。加密貨幣的隱蔽性，跟去中心化的特質，讓犯罪者咬死不吐實，想無論如何，也要確保犯罪所得，讓柯文哲得意洋洋，認為檢方根本查不到金流，台灣的犯罪者，跟想要貪汙者，現在大概都在加緊學習加密貨幣。以後行賄收賄，加密貨幣大概都會成為基本配備。
黃智賢說，所以，柯文哲案，關係重大。柯案最後會辦成什麼樣子？台灣社會都在看，如果貪污可以成功脫罪，如果檢方對加密貨幣束手無策，如果柯文哲的手法，在司法跟政治，雙重脫逃。那以後，就會大家一起來。
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不過黃智賢說，但真正大條的，數億、甚至超過10億的黑錢，已經變成加密貨幣。加密貨幣的隱蔽性，跟去中心化的特質，讓犯罪者咬死不吐實，想無論如何，也要確保犯罪所得，讓柯文哲得意洋洋，認為檢方根本查不到金流，台灣的犯罪者，跟想要貪汙者，現在大概都在加緊學習加密貨幣。以後行賄收賄，加密貨幣大概都會成為基本配備。
黃智賢說，所以，柯文哲案，關係重大。柯案最後會辦成什麼樣子？台灣社會都在看，如果貪污可以成功脫罪，如果檢方對加密貨幣束手無策，如果柯文哲的手法，在司法跟政治，雙重脫逃。那以後，就會大家一起來。
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