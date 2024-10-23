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▲滬江高中建構智慧校園環境與世界接軌，實踐「看見滬江，向世界學習」。（圖／NOWnews攝）

▲滬江高中校長許秀玲，堅信每個人都有能力改變他的生命，支持所有學生孵夢、圓夢。（圖／NOWnews攝）

隨著多元教育的發展，除了普通學科的鞏固外，現在有很多的學生，為了培養一技之長，都選擇投入技職教育中。而一直以來著重「適性、創新、多元、國際」四大理念的滬江高中，更是人才培育的溫床，不管是航空電子科、室內空間設計科，還是餐飲管理與技術科，都用優質的教育環境，培養學生的品格力、學習力、專業力與服務力，讓這些「未來潛力股」，成為具備國際視野、創新思維的未來人才。滬江高中致力於打造一個「健康、友善、智慧」的校園，而且因應現在AI時代的來臨，技職教育也得順應與變革，舉例來說，航空電子科也開始轉型，透過選修的方式，讓同學們接觸無人機與機器人應用；室內設計科則是從專題實作 的校園空間改造、美學設計與智慧家居設計等著手；另外餐飲科則是引入智慧料理機進行，還跟文山區健康服務中心合作，讓教師與營養師共備研發高齡營養健康餐課程，推動高齡營養教育深耕校園計畫。滬江高中不斷與時俱進，建構智慧校園環境與世界接軌，順應AI時代也藉著科技輔助自主學習，多方面培養學生的批判思考、創造力、解決問題的能力。提到滬江高中核心教育理念，校長許秀玲就分享：「最重要的就是『生命教育』，每個人都是自己生命教育的主人」。校長期許滬江高中的學生，能透過豐富的課程與活動互相理解，並且在過程中給與舞台，讓他們發現自己的生命是可以改變的，因為生命腳本是自己寫的。不同於其他學校，滬江高中也重視聆聽學生的意見，像是可以透過「校長有約」活動，訓練學生的倡議精神。先使用線上表單，收集班會中的各種提案，再依據同學的意見分類，讓各處室的老師與校長多方討論，收穫好的建議後，再交給班聯會組織工作小組，實踐同學的提案，培養發掘、解決問題的能力。在滬江，時刻能感受到充滿活力與希望，因為不僅是追求專業學習成就與技能技術的提升，更重視的是個人對生命的態度、品德的價值，以及心理的健康成長，會在豐富的活動與教育資源中，讓學生互助、學習，並且充滿熱情！展望滬江66年校慶，也希望持續以卓越、永續、創新為目標！