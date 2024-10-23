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中央政府總預預算持續卡關，癥結點之一便是朝野對於「原住民禁伐補償預算」的立場不同，明（23）日下午3點立法院長韓國瑜將再度進行朝野協商。為此，傳出綠營將號召青鳥重返立法院外，國民黨則擬動員上千名原住民到青島東路與中山南路口抗議，預料明天將上演「原住民」、「青鳥」隔街互槓。藍白陣營持續杯葛的「114年度中央政府總預算案」，正是因為行政院對於「原住民禁伐補償金額」未依修法足額編列，原本擬從3萬調整至6萬元，行政院確想法設法不編預算，想用原住民綜合發展基金來暫時支應，讓在野立委無法接受。明天下午3點韓國瑜將再度進行協商，有傳言稱「青鳥」將重返立法院外聲援民進黨團，國民黨也出招反制，將號召「藍鷹翱翔VS青鳥亂飛」，擬動員上千名原住民到青島東路與中山南路口抗議，時間為下午2時至5時。國民黨原住民立委黃仁稍早受訪時證實，排山倒海全國原住民都很憤怒，原住民禁伐補償條例修正案已經三讀通過，結果該補助不補助，引起全國原住民不滿，明天預計將有上千名原住民到立法院旁抗議，更直呼「原住民要出草了！」