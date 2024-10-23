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台南地檢署偵辦光電弊案，昨搜索台鹽綠能公司等32處所，並帶回34人連夜偵訊，今（23）日清晨聲押前台鹽綠能董事長陳啟昱等5人。對此資深媒體人周玉蔻表示，當初其台鹽董事長「被請辭」，黨內還有人不諒解院長蘇貞昌，而事實上當時就察覺陳啟昱領導台鹽綠能的問題，「如今看來是還了蘇院長用人是非分明的公道了」。陳啟昱遭檢方聲押禁見，周玉蔻表示，陳啟昱曾是民進黨高雄一咖，如今綠營反應是不意外，還有人拍手叫好，可見這人有多糟糕。而過去其擔任台鹽董事長「被請辭」，民進黨內還有人不諒解院長蘇貞昌，事實上，行政院那時就查覺陳啟昱領導台鹽綠能的問題，「如今看來是還了蘇院長用人是非分明的公道了」。周玉蔻也翻出3年前提報導，提及陳啟昱當初「被請辭」一事，而原因是台鹽綠能公司和台泥旗下嘉謙綠能合作的「漁電共生工程案」出問題，說明該工程案總經費約14億元，原本合約的違約金是承包總價的50%為7億元，後來卻修改為總價10倍罰款，讓違約金爆增到140億元，經濟部請陳啟昱說明，卻似乎搞不清楚狀況，「加上有的沒的一堆事，連派系都不敢保他」。