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▲葉欲立外型俊秀，曾參加歌唱選秀節目。（圖／翻攝葉欲立臉書，2024.10.23）

▲葉欲立出示性騷事件道歉後的兩人對話。（圖／葉欲立提供，2024.10.23）

▲葉欲立出示去年到台北參加活動前後，對方主動和他連繫的對話內容。（圖／葉欲立提供，2024.10.23）

▲葉欲立出示去年到台北參加活動前後，對方主動和他連繫的對話內容。（圖／葉欲立提供，2024.10.23）

立委廖偉翔表哥、國民黨台中市黨部副主委葉欲立，月初宣布將角逐北屯區市議員，日前被女子向媒體投訴曾對她性騷擾。葉欲立今天主動面對媒體，表示3年前網聊，在氣氛催化下開啟露骨話題，對方雖接受他的道歉，事後卻一邊對他展現好感、主動連繫邀約，一邊將當時的截圖傳給他家人和工作場所。他並出示雙方事後的對話截圖，眼眶含淚表示，3年來「一直飽受壓力與恐懼」、「我感到恐慌，不敢與她斷了連繫」。國民黨台中市黨部副主委葉欲立傳出性騷事件，他和表弟立委廖偉翔昨天先後在臉書說明，葉欲立今（23）日應媒體要求現身說明。他表示和投訴女子在社群平台認識，由於有共同朋友，很快互動頻繁，經常交換信仰、生活點滴，某次因話題露骨，「誤以為雙方有意願」，他開啟閱後即焚模式，發出４字，但對方表示不舒服，他多次致歉，對方表示同理，也接受道歉。葉欲立說，事後對方仍和他保持連繫，還經常回應限動，主動閒聊生活、體育、信仰等問題，希望他再邀約她，另方面卻將爭議截圖傳給他的家人、工作領域的其他人，還表示自己在有影響力的公司擔任要職，若要對他進行非正規的、名譽上的傷害，是輕而易舉。葉欲立認為，若自己令對方感到噁心恐懼，事後應該不會再主動連繫，但對方持續邀約他，又散播截圖給週遭的人，他激動到眼眶含淚、一度忍不住掩面，表示這行為令他恐慌，「我非常困惑，感到害怕、壓迫」、「我是受害者」，兩人從未有過肢體接觸，這3年他不曾主動連繫對方，卻必須跟當事人保持善意但被動的聯絡與回應，長期飽受壓力與恐懼。葉欲立表示，他將陸續將兩人的互動內容與截圖整理發布在粉絲頁，讓大家看到真相，至於是否繼續參選，「後續再斟酌」。39歲的葉欲立，12年前曾參加「超級偶像」選秀節目比賽，還出過單曲，去年幫表弟廖偉翔助選，廖順利當選立委。葉則轉戰市長盧秀燕大本營北屯區，想競逐立委黃健豪當選後遺下的議員席次。