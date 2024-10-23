安洗瑩無視教練爭議延燒！韓國羽球一姊安洗瑩，在槓上韓國羽協後回歸賽場，在丹麥公開賽的決賽不敵中國大陸好手王祉怡，奪下亞軍。16強比賽時，安洗瑩在場邊無視教練成池鉉的影片流出，引發熱烈討論，返國後卻只簡短表示：「我沒什麼要說」。另外，韓國羽協會長金澤圭，則在近日被傳出試圖抹黑安洗瑩，遭到國內議員以及網友砲轟，不得不出面道歉。
無視教練爭議延燒 安洗瑩未正面回應
安洗瑩在奧運結束後，公然揭露韓國羽協的一系列惡行，包含長年受到不平等對待、幫男選手洗衣服和跑腿等近乎霸凌的舉動，引發全國以及世界球迷譁然。因傷休息2個月後，重新在超級750系列丹麥公開賽登場，但在16強交手泰國名將依瑟儂的比賽，場邊一幕引發熱烈討論。
比賽中，教練成池鉉走向安洗瑩並一邊給出意見，但安洗瑩選擇無視，並且轉過身以避免視線交集，在喝完水後就徑直走回場上，雙方完全0互動，場面異常尷尬。奪下丹麥賽亞軍返國後，安洗瑩談到和教練團不合之事，只表示：「我沒什麼要說」雖然無正面回應，但卻也沒有反駁。
另一方面，根據外媒報導，韓國羽球協會金澤圭曾對外表示，安洗瑩因為自恃是世界級球星，抵達丹麥後，沒有向手村長和協會會長打招呼。此話一出，遭到國內議員批評，認為是在刻意帶頭引導風向，結果最終遭到砲轟，因此不得不向安洗瑩致歉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
安洗瑩在奧運結束後，公然揭露韓國羽協的一系列惡行，包含長年受到不平等對待、幫男選手洗衣服和跑腿等近乎霸凌的舉動，引發全國以及世界球迷譁然。因傷休息2個月後，重新在超級750系列丹麥公開賽登場，但在16強交手泰國名將依瑟儂的比賽，場邊一幕引發熱烈討論。
比賽中，教練成池鉉走向安洗瑩並一邊給出意見，但安洗瑩選擇無視，並且轉過身以避免視線交集，在喝完水後就徑直走回場上，雙方完全0互動，場面異常尷尬。奪下丹麥賽亞軍返國後，安洗瑩談到和教練團不合之事，只表示：「我沒什麼要說」雖然無正面回應，但卻也沒有反駁。
另一方面，根據外媒報導，韓國羽球協會金澤圭曾對外表示，安洗瑩因為自恃是世界級球星，抵達丹麥後，沒有向手村長和協會會長打招呼。此話一出，遭到國內議員批評，認為是在刻意帶頭引導風向，結果最終遭到砲轟，因此不得不向安洗瑩致歉。