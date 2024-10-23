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安洗瑩無視教練爭議延燒！韓國羽球一姊安洗瑩，在槓上韓國羽協後回歸賽場，在丹麥公開賽的決賽不敵中國大陸好手王祉怡，奪下亞軍。16強比賽時，安洗瑩在場邊無視教練成池鉉的影片流出，引發熱烈討論，因傷休息2個月後，重新在超級750系列丹麥公開賽登場，但在16強交手泰國名將依瑟儂的比賽，場邊一幕引發熱烈討論。比賽中，教練成池鉉走向安洗瑩並一邊給出意見，但安洗瑩選擇無視，並且轉過身以避免視線交集，在喝完水後就徑直走回場上，雙方完全0互動，場面異常尷尬。另一方面，此話一出，遭到國內議員批評，認為是在刻意帶頭引導風向，結果最終遭到砲轟，因此不得不向安洗瑩致歉。