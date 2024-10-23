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▲周杰倫新加坡演唱會，出動超多工作人員以確保演出完整。（圖／杰威爾音樂提供）

▲高雄流行音樂中心近年也是藝人辦演唱會的熱門地點。（圖／高雄流行音樂中心提供）

周杰倫12月即將在台北大巨蛋舉行演唱會，粉絲瘋搶票但仍一票難求，不過演唱會相關產業卻因此創造了大量商機。根據104人力銀行的數據顯示，疫情後演出需求大幅上升，每月新增7,400個職缺，薪資範圍從3.5萬到4.1萬元不等，高薪職位如藝術總監月薪可達6.2萬元。這類職位涵蓋燈光、音響、行銷等領域，且伴隨著票務、住宿與周邊產業的增長 。北部的藝文活動集中於台北小巨蛋、華山1914文化創意產業園區、臺北流行音樂中心等，而演唱會的商機也讓台北的住宿、餐飲與交通業蓬勃發展。南部高雄近期舉辦的大型演出同樣促使徵才需求翻倍增長，尤其是燈光、音響等技術需求強烈。每場演唱會所需的工作人員從臨時工到專業技術崗位，通常涉及數百人，涵蓋了多個職位和專業領域。據了解，高雄流行音樂中心執行長丁度嵐曾指出，演唱會產業正快速發展，行銷企劃、活動企劃和視聽工程等職位需求持續增長；而藝術總監等高薪職位，負責整場演唱會的視覺設計和舞台編排，月薪上看6.2萬元。隨著更多演出活動的加入，演唱會相關產業的發展有望繼續推動台灣的經濟增長 。