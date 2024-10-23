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▲CRIF中華徵信所今（23）日公布Asia Top 1000排名首納ESG評比結果，台灣有22家企業因此ESG分數而成功逆襲入榜。（圖／中華徵信所提供）

CRIF中華徵信所今（23）日公布最新Asia Top 1000排名首次納入ESG評比，涵蓋中國、日本、韓國等11個主要亞洲經濟體，並依據70%的財務數據和30%的ESG指標進行綜合評分，企業在ESG方面的投入與其獲利能力呈正相關，其中有22家台灣企業因其ESG分數而成功入榜。中華徵信所強調，隨著全球碳稅機制的逐步推行，若企業能積極轉型，將更有機會在競爭激烈的市場中脫穎而出。隨著全球貿易和經濟整合的加速，亞洲的GDP已佔全球總量近50%，突顯區域經濟全球布局的重要性。然而，工業化和出口增速的同時推動，卻導致二氧化碳排放量大幅增加，進一步加劇地區暖化困境。為因應全球對永續發展重視，CRIF最新推出的Asia Top 1000排名首次納入ESG評估，以更全面角度來評比亞洲上市企業。CRIF調查結果顯示，在研發經費與環境保護支出逐年提升的情況下，Top 10企業的合併淨收入成長率仍高於Asia Top 1000的平均水平，這突顯出投入更多研發經費和環保支出能夠維持更穩固的淨收入，排名前段班企業更可能在ESG及營利面向，兼顧雙贏走向永續繁榮。企業在追求經濟效益的同時，若能兼顧環境保護和社會責任，將更有助於實現長期穩定發展，這證明了企業雙贏策略的可行性。CRIF Asia Top 1000最新排名同時顯示，ESG已成為企業成長的新引擎。日本和台灣因積極落實ESG，分別新增了24家和22家企業入榜，充分展現了ESG對企業發展的推動作用。這兩地之所以能取得如此佳績，主要原因在於：一、日本和台灣受氣候變遷影響甚多，企業更積極體認到永續發展的重要性；二、消費者對永續產品的需求不斷攀升，驅動企業朝向綠色轉型；三、與歐美市場的緊密貿易關係，使企業必須符合國際供應鏈的ESG要求。這次調查重視財務數據的成長性及企業的ESG指標績效，使不少企業突破傳統營收排名，以綜合評分的方式進入榜單，其中22家台灣企業的產業類別多元，顯示台灣正全面加速減碳並銜接國際ESG評級標準。例如中鼎工程、遠傳電信、亞洲水泥及台灣水泥的ESG指標不僅逐漸優化，還推動企業在亞洲千大中的整體排名上升，並在近年獲得國內外ESG大獎的肯定，反映出各界對企業投入ESG的重視，國際聲譽也將進一步驅動企業實現永續共榮與獲利。CRIF預測，未來5至10年將是企業ESG發展的關鍵時期。ESG不僅是企業社會責任，更是提升企業競爭力的重要驅動。CRIF今年推出的ESGB平台，將協助企業落實ESG，並透過產業鏈的串聯，共同打造更永續的亞洲。總經理郭曉薇表示，CRIF將持續以台灣為基地，將國際先進的ESG經驗與在地企業需求相結合，透過ESG Bureau平台，提供企業更精準的ESG評估服務。未來，CRIF將積極拓展ESG Bureau平台的服務內容及範圍，將台灣的ESG成功經驗推廣至整個亞洲，共同為打造一個更永續的未來而努力。CRIF也強調，未來將持續提供更專業的ESG評估、趨勢與數據分析服務，協助企業精準掌握永續績效，成為台灣企業永續發展的堅強後盾。透過與永續生態圈的緊密合作，CRIF將為台灣企業打造一個全方位的永續發展平台，共同推動台灣產業的永續轉型。