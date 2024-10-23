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國民黨今（23）日公布國民黨11月24日全代會的三大特色，包括首次結合黨慶與全代會共同舉辦、以嘉年華會方式辦理以及以年輕化、國際化為出發點等。國家政策研究基金會副執行長凌濤也公布主持群「彩蛋」，就是國際英文組主持人、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，她將向全球到場的外賓、駐台使節等，介紹創建亞洲民主國家的國民黨，代表國民黨連接國際的承諾。國民黨發言人楊智伃表示，「攜手共創、陽光臺灣」是今年全代會的主軸，主視覺部分將以中華民國的元素來呈現，配色則以國旗的青天、白日滿、滿地紅為主題，加入活力黃的色調，希望在中華民國的傳統元素下，融入創新、青年與活力的感覺。設計上則帶入台灣意象，期望與台灣所有國民一起攜手努力，共創陽光的臺灣，所以在「台灣」圖形中呈現一個手牽手的攜手概念，一旁的放射狀就是希望讓台灣充滿陽光，讓陽光灑落在台灣之上。至於黨慶意象的呈現，楊智伃表示，130周年的黨慶活動，見證了國民黨創建已經130年了，期待藉此機會與大家一起回顧國民黨創黨的歷史以及現在、未來的展望，因此，在「130」的數字圖像中加入黨徽元素，希望與大家一起見證國民黨創黨130年，雖然是百年老店，但仍會持續引領創新、進步，帶領年輕人走向更好的未來。她並指出，設計中以圓弧、緞面為主概念，圓弧代表包容、圓滑、擁抱；緞面代表慶祝黨慶、歡樂氛圍，期待所有黨代表、黨公職人員以及外國使節、外賓、外媒等都能夠感受到，我們共同慶祝國民黨創建130周年的嘉年華氛圍。凌濤則介紹這次全代會的主持群，他表示，我們希望從現在走向未來，展現迎接未來的概念，更希望是中央與地方一起努力，讓陽光真正照進台灣，讓台灣能夠更加民主、透明、發展。他指出，他將與台北市議員柳采薇組成市議員組，代表地方來主持，另外，立委部分則邀請陳菁徽、洪孟楷共同主持，陳菁是國民黨不分區立委，也是不孕症的台灣權威，是國會專業醫療的女力，象徵多元價值，也象徵前進力量進步的聲音；洪孟楷則在每次的總統、立委等大型選舉中都可以看到的主持強棒，是國民黨最強主持人，也是國會監督戰力最強的代表。凌濤進一步介紹青年組的主持組合，由發言人楊智伃與副發言人鄧凱勛擔任，楊智伃一直與揭弊站在一起，她在基隆罷免案開票之夜的主持現場，撐了2個半小時，鏗鏘有力，是我們新時代的女力，鄧凱勛是現任青年團執行長、是戰鬥的青年，新世代崛起之下，鄧凱勛致力於北中南青年世代的經營，兩位都是國民黨年輕世代最強的主持棒。此外，凌濤也公布一位「彩蛋」，就是國際英文組主持人、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，她將向全球到場的外賓、駐台使節等，介紹創建亞洲民主國家的國民黨，代表國民黨連接國際的承諾。文傳會主委、立委李彥秀介紹這次全代會暨黨慶活動，包含了首次結合黨慶與全代會共同舉辦、以嘉年華會方式辦理以及以年輕化、國際化為出發點等三大特色。她強調，「國民黨從中壯派到青年世代，每一棒接一棒，棒棒都很棒」，且隨時都準備接班。這就是過去這幾年，在朱立倫主席帶領下國民黨的主要特色，這些特色都會結合在這次全代會跟黨慶之中。她並指出，響應減少書面紙張用量的環保概念，這次全代會採取更環保的無紙化會議 ；同時，見證130週年國民黨的黨史，特別邀請榮耀資深黨員的參與。李彥秀表示，今年國民黨有2個代表團考察美國民主黨與共和黨的黨慶活動，所以這次特別以嘉年華的方式來慶祝130周年黨慶，當天會有很多不一樣的活動，將邀請二十二個縣市黨部以及在地桃園的團體設置攤位，凸顯縣市在地特色；文傳會以及KMT STUDIO，也將針對黨慶，聯名設置攤位，並且推出全新的文創商品。此外，這次全代會將取消開幕典禮，縮短會議程序、以黨慶為主體，並以年輕化、國際化為出發點，將呈現國民黨青年培訓工作以及這幾年深化國際交流的成果。李彥秀也提及，130週年對國民黨來說，是一個重要的歷史節點。黨史館也將在11月舉辦兩場相關青年議題的歷史座談，從過去國民黨的歷史，思考未來國民黨在青年參與上的方向。我們將分別在11月5日、11月10日，邀請國立中正大學歷史系楊維真教授、國立暨南大學歷史系王良卿教授，辦理兩場講座， 希望讓更多國民黨青年人參與，更瞭解歷史，開創更多好的未來。