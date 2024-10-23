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▲拓元售票網無限轉圈圈。（圖／翻攝自拓元售票網）

周杰倫（周董）12月將登上大巨蛋舉辦演唱會，近15萬張門票今（23）日中午12點於拓元售票系統開賣，但經過《NOWnews今日新聞》記者實測，發現開賣時間一到，，Threads上更瞬間掀起罵聲，不少人直呼，「全台都在轉圈圈！」根本不可能買到票。周杰倫演唱會門票開賣，但12點一到，拓元售票網站就卡到不行，就連「立即搶購」都點不進去，好不容易網站跑完了，卻發現很多區域都已經完售，找到自己想要的場次後，按下確認購買鍵，又是一頓等待，還有人一等就是15分鐘，根本不知道到底有沒有買到。Threads上也掀起熱烈討論，許多網友直呼，「全台灣是不是都在轉圈圈」、「好的，我這邊先祝杰倫演唱會成功，我就先不過去了」、「從12點轉到12:20，有誰搶到了啦」、「到底誰進得去還搶到票，踹共」。不過也有人是那萬中選一的幸運兒，開心分享搶到票的心情，甚至已經出現轉讓的訊息。