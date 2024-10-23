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台鹽綠能爆發光電弊案，台南地檢署大動作兵分32路搜索台鹽綠能營業處所，前董事長陳啟昱也被帶回訊問，檢調人員懷疑前董事長陳啟昱和高層人員，可能涉及和光電廠商共謀詐財，訊後檢察官向法院聲請羈押陳啟昱，其中陳啟昱的兒子，因為在相關廠商任職，也被檢方訊問，不過已經請回。根據調查，台鹽綠能投資台南、嘉義等地光電，與廠商合作「代辦轉手」，金流複雜，且廠商關係盤根錯節。昨日檢調第一波搜索，有廠商沒到案說明，部分帳冊證物也消失，再加上檢方偵訊時，陳啟昱等人供詞不一，檢方聲押陳啟昱。檢調除傳喚台鹽前董事長陳啟昱等高層外，台鹽綠能公司兩大合作廠商，鴻暉國際科技公司蘇姓負責人，及晁暘開發公司戴姓負責人都名列其中，經過整夜偵訊後，陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理3人，及蘇、戴2負責人，檢方擔心有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。此外，檢方發現陳啟昱的兒子就在鴻暉國際科技公司任職，這次也與老闆等人一同被傳喚到案，經檢察官訊問後，陳啟昱的兒子被請回。台南檢調上周發動搜索民進黨前中執委郭再欽與光電廠商涉超貸案，進而追出郭將學甲「爐渣地」，賣給合作夥伴宸峰工程科技公司，而蔡清旭涉向銀行借貸3.6億元，他也是施作光電下游工程業者，檢方懷疑是這起光電弊案的獲利者之一。金流也流向台綠統包施工的嘉縣義竹鄉漁電共生案場，分包之一的蔡清旭涉匯款累計千萬元給陳啟昱，檢方懷疑是回扣，還有待調查人員深入釐清。此次南檢追查光電弊案，辦案過程並不順利，不只有廠商沒有到案，專案小組查扣廠商向銀行借貸等相關資料，卻找不到原始資料可供比對，憑空消失，而且陳啟昱等人供詞不一。檢方認為，陳啟昱等5人涉犯違反證券交易法中特別背信罪嫌，及使公務員登載不實，目前陳啟昱遭聲押，其他台鹽綠能和相關廠商共6人，以及陳啟昱的兒子，都訊後請回。