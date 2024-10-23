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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押將滿2個月，期滿可能繼續延押，民眾黨仍照原規劃，預計12月7日舉行第三屆黨代表選舉，屆時可能是柯文哲無法參與投票的黨內選舉。曾代表民眾黨參選新北市議員的網路紅人「Z9」吳達偉直言，這2個月是民眾黨存亡的關鍵期，黨代表選舉各方勢力蠢蠢欲動。吳達偉在節目《POP大國民》說，過去幾次黨代表選舉，都會有自稱柯文哲嫡系的人選冒出來，現在黨主席不在，套用動漫的說法，「靈壓不見了」，各地的諸侯、有力人士就開始冒出頭來，競爭非常激烈，特別是因為黨代表選舉攸關中央選舉，與2026年九合一選舉息息相關。不過吳達偉表示，雖然柯文哲被延押的機會很高，但對柯文哲與民眾黨來說，也是個轉折點，會加深大家對司法迫害、政治偵辦的印象，同情柯文哲的人反而可能變多，且延押只能一次，再兩個月後柯文哲一定會獲釋，到時候民眾黨的聲量，應該會有一波加持，所以這兩個月，將是民眾黨存亡的關鍵期。