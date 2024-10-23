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▲蝦皮上有賣家販售今開賣的麥當勞獵人卡牌。（圖／翻攝官網）

▲麥當勞因應獵人迷排隊盛況，特別開闢專用櫃檯，每次從店外開放5位民眾進入購餐。（圖／記者陳明安攝）

麥當勞《獵人》角色盲卡包今（23）日終於開賣，凡於餐廳或得來速購買任何食物，加價89元即可獲得，每筆消費限購20份。今天才開賣，網路上已經有賣家轉售販售，在蝦皮上可看到代購、預售，售價從149~599元不等，預購最高喊到999元，但才剛開賣，就有賣家緊急喊停，不開放預購。建議粉絲想收藏又想省荷包，最好的方式還是到直接到門市購買。麥當勞和冨樫義博的神作《HUNTER×HUNTER獵人》共同推出角色盲卡包和BOOK牌，在開賣前就有許多網紅收到麥當勞寄出的整套公關品，但其中有些人對於獵人完全不熟，甚至在影片中問「誰是小傑」，引發了動漫迷的強烈反彈，還沒開賣就引發大量的討論。話題性高，自然拉高了買氣，從社群平台觀察，今一早不少動漫迷都前在開賣前要排隊購買。這次角色卡盲包，有經典角色24款＋1隱藏版共25張，購買麥當勞任一食物 （不含醬包及其他非單獨銷售產品），加價89元即可購買《獵人》角色盲卡包。每包內含四張角色卡，每筆消費限購 20 份，全台限量30萬包。今（23）日上午才開賣，蝦皮則早有代購、預購，但價格都不便宜，有人開價149元起，限量的撲克牌則要價599元，賣家強調可能會因為搶購數量不足而砍單。賣場內還有看到999元，正式發售後價格隨市場需求調整，但已經「停止預購」。提醒民眾不想多花錢找代購，只能去現場排隊購買，業者提醒，為了確保購買順序的公平性，也避免影響交通和正常購餐的民眾，想要加購獵人角色卡盲包需要在專屬櫃檯才能購買，同時，得來速、自助點餐機及歡樂送都不開放購買。