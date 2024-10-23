洛杉磯道奇本賽季相隔4年後再度闖進世界大賽，陣中強打Max Muncy在今（23）日接受採訪時，盛讚日籍巨星大谷翔平的好表現，並直言如果沒有大谷，我們不會走到這一步，他是全世界最偉大的棒球巨星。
繳出驚人表現 Muncy盛讚大谷
大谷今年在例行賽繳出「54轟59盜」的驚人表現，創下大聯盟史上首位「50轟50盜」紀錄，在季後賽也持續為球隊做出貢獻，Muncy對於大谷的穩定輸出感到驚訝，「他總是能夠繳出驚人的表現，為球隊的勝利做出最大貢獻，同時他也是一名非常好的隊友，我和其他隊友都很享受與大谷的休息室時光。」
大谷很重要 沒有他走不到這一步
Muncy在採訪中也坦言大谷對於球隊的重要性，直言如果沒有他，球隊不會闖進世界大賽，「與大谷成為隊友真的很棒，尤其看到他打進季後賽，並殺進世界大賽，這令我們都感到高興，沒有他，我們走不到這一步。」
最後談到世界大賽將和Juan Soto、「法官」Aaron Judge等巨星交手，Muncy也表示自己相當興奮，「Soto、Judge這種等級的巨星，在世界大賽的舞台等著我們交手，這也是棒球迷想看到的比賽，對我們來說會是一次激烈的硬仗，我們都非常期待。」
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大谷今年在例行賽繳出「54轟59盜」的驚人表現，創下大聯盟史上首位「50轟50盜」紀錄，在季後賽也持續為球隊做出貢獻，Muncy對於大谷的穩定輸出感到驚訝，「他總是能夠繳出驚人的表現，為球隊的勝利做出最大貢獻，同時他也是一名非常好的隊友，我和其他隊友都很享受與大谷的休息室時光。」
大谷很重要 沒有他走不到這一步
Muncy在採訪中也坦言大谷對於球隊的重要性，直言如果沒有他，球隊不會闖進世界大賽，「與大谷成為隊友真的很棒，尤其看到他打進季後賽，並殺進世界大賽，這令我們都感到高興，沒有他，我們走不到這一步。」
最後談到世界大賽將和Juan Soto、「法官」Aaron Judge等巨星交手，Muncy也表示自己相當興奮，「Soto、Judge這種等級的巨星，在世界大賽的舞台等著我們交手，這也是棒球迷想看到的比賽，對我們來說會是一次激烈的硬仗，我們都非常期待。」