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▲洛杉磯道奇強打Max Muncy，在季後賽出賽11場比賽，共33打敲出8支安打，包含3發全壘打，打擊率2成42。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇本賽季相隔4年後再度闖進世界大賽，大谷今年在例行賽繳出「54轟59盜」的驚人表現，創下大聯盟史上首位「50轟50盜」紀錄，在季後賽也持續為球隊做出貢獻，Muncy對於大谷的穩定輸出感到驚訝，「Muncy在採訪中也坦言大谷對於球隊的重要性，直言如果沒有他，球隊不會闖進世界大賽，「與大谷成為隊友真的很棒，最後談到世界大賽將和Juan Soto、「法官」Aaron Judge等巨星交手，Muncy也表示自己相當興奮，「