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天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場，今天中午12時搶票，不過網路上卻一片哀嚎，稱「根本搶不到」，甚至還有黃牛票提早以2倍價格出售。對此，國民黨立委陳菁徽稍早質詢此事，問黃牛票怎解？沒想道文化部長李遠竟打趣脫口，「的確現在（防堵黃牛票）蠻困難的，我現在滿討厭周杰倫！」讓全場笑翻。立法院教育與文化委員會今天邀請文化部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。針對黃牛票議題，陳菁徽指出，助理剛才搶周杰倫演唱會票失敗，網頁轉了數分鐘後出現「此場次/區域已售完」。也有在網路上看到，學生分享學校教授直接發信詢問大家，是否願意提早10分鐘下課，讓大家都能夠找到一個網速穩定的第方搶票。陳菁徽表示，早在購票開賣前，在網路上已經有黃牛在兜售，不但要求要先付費，價碼甚至開到兩倍以上。也有網紅分享自己買了黃牛票之後，驚覺是詐騙而求助無門，目前文化部推出的檢舉黃牛區成效非常差，因為檢舉時要先提供票卷資訊、流水號等等，但這樣就表示已經成交，錢已經被黃牛收走，請問文化部如何因應亂象？李遠表示，文化部能做的，就是不斷修正包括跟地方政府的合作，還有透過律師了解如何懲處，的確目前程序比較慢一點，不過已經處罰約75件，也罰了500多萬。未來黃牛會繼續演變他的方式，文化部也會持續修正方法，「的確現在（防堵黃牛票）蠻困難的，我越來越討厭周杰倫！」讓在場官員、立委笑翻。李遠再指，因為其實自己訪問過周杰倫，他這麼紅，今天一直被立委質詢該議題，但蠻無解的，更打趣說道「我現在蠻恨他的！」陳菁徽也質疑，文化創意產業發展法的規定「以超過票面金額或定價販售者」，這個不清楚的定義衍會申很多疑問。甚至文化部回覆給各縣市文化局的公文說到：「有關代購代搶，仍應就行為人是否以代搶代購之法律關係包裝違法行為，考量各個因素，依權責為綜合判斷」。這段文字根本就是「聽君一席話，如聽一席話」。李遠也表示，法律用語確實會出現如此問題。陳菁徽也指出，用判決系統查詢根據《文化創意產業發展法》第10條之1開罰的裁判，只有4件，台南台中各2件，而且還不是全部都判有罪。因為現行法規定義不明確，判決的法官就算想罰也沒辦法。最後陳呼籲，文化部做為主管機關，應該要發一個函示，明確定義標準，如果代購費、代買費超過多少比例，或者大量購買，就一律認定為「實質黃牛」。