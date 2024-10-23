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▲周杰倫12年前上節目時曾送過麥基3張高雄演唱會門票。（圖／麥基臉書）

▲周杰倫10月初曾發文表示要送大巨蛋門票，自爆沒經過公司同意。（圖／周杰倫IG）

亞洲天王周杰倫12月台北大巨蛋演唱會門票今（23）日中午12點開賣，不少粉絲點進去拓元售票系統就狂轉圈圈，重整也買不到票，超級崩潰。不過！周杰倫4日曾發文，粉絲如果找到球拍並標記他，他會選出最喜歡的把演唱會門票送出去。《大學生了沒》班底出身的麥基今日也分享，，讓其他粉絲超級羨慕。麥基今日在臉書分享12年前《大學生了沒》節目片段，當時請到周杰倫上節目，麥基直接對著天王本人訴說搶不到票的心酸，周杰倫聽後先是問他：「你們家總共幾個人？」麥基說主要是媽媽跟姊姊也想一起去看，周杰倫聞言霸氣回應：「好啦，高雄演唱會我給你3張票」，麥基興奮到立刻起身歡呼。回顧這段過往，他也笑說：「大概是我人生的巔峰影片，我一生的好運在12年前的這天都用完了」。目前拓元售票系統也表示，將在今日下午3點重新釋票，還沒付款民眾記得先去結帳，沒搶到票的人可以再把握一次清票機會。另外，周杰倫4日也曾在IG發文，，「哥最近迷上上網找一堆奇奇怪怪稀有的網球拍，如果各位球友有在網路上看到厲害的、沒看過的、超級限量的，請po上主頁@我，之後再刪掉也行，到時候哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去」。周杰倫的大方舉動當時也讓粉絲興奮留言，「哥選我啦，真的怕搶不贏黃牛」、「哥，來看我的，求您了」、「杰倫你可以直接給我，好想去前排啊」、「怕搶不到演唱會門票，努力狂找，希望雀屏中選」、「真的好想去前排看帥帥的你」、「買個空白球拍給孩子們作畫，這是你獨一無二的」、「哥哥給大家下任務了！趕緊去找稀有球拍啊」。