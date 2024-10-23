百萬象迷反客為主！台灣大賽G3昨（22）日在台北大巨蛋進行，由統一7-ELEVEn獅擔任主隊，交手客隊中信兄弟，不過外野卻擠入大量象迷，應援聲勢驚人，讓兄弟反客為主，前3場冠軍戰彷彿都握有主場優勢。今（23）日晚間的第4戰將回到統一獅「真」主場，台南棒球場進行，且目前門票已全面完售，確定將有萬名獅迷迎接。
G3突破10萬人 象迷應援超搶眼
台灣大賽前2戰打完，雙方各取得1勝1敗，獅隊昨（22）日迎來系列賽首個主場優勢，但地點同樣是在大巨蛋。G3開打前夕，統一球團就透露，預售票已經接近2萬張，結果根據當天實際統計，吸引25,029人進場，前3戰大巨蛋就累積超過10萬名觀眾，進場人數來到102,625人。
然而，獅隊雖然在G3擔任主場，但在L2的三壘側以及外野，全都擠滿黃衫象迷，再加上該場比賽兄弟打線攻勢不斷，全場響徹兄弟的應援歌曲，瞬間彷彿反客為主，讓人難以分辨哪一方才是主隊。
萬名獅迷相挺 G5寫紀錄勢在必行
不過G4將移動到獅隊的「真主場」，也就是台南球場進行，而早在開放售票後幾日，統一球團就公布1萬張門票已經全數售罄，屆時勢必會湧入大量獅迷。值得一提的是，除了G4的門票完售外，在台中洲際棒球場的G4至G7門票，目前也全都完售。
這意味著，今年台灣大賽預計會在G5超過12萬人門檻，將有機會改寫台灣大賽史上最多觀眾總數紀錄。過去是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引12萬2127名觀眾。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣大賽前2戰打完，雙方各取得1勝1敗，獅隊昨（22）日迎來系列賽首個主場優勢，但地點同樣是在大巨蛋。G3開打前夕，統一球團就透露，預售票已經接近2萬張，結果根據當天實際統計，吸引25,029人進場，前3戰大巨蛋就累積超過10萬名觀眾，進場人數來到102,625人。
然而，獅隊雖然在G3擔任主場，但在L2的三壘側以及外野，全都擠滿黃衫象迷，再加上該場比賽兄弟打線攻勢不斷，全場響徹兄弟的應援歌曲，瞬間彷彿反客為主，讓人難以分辨哪一方才是主隊。
萬名獅迷相挺 G5寫紀錄勢在必行
不過G4將移動到獅隊的「真主場」，也就是台南球場進行，而早在開放售票後幾日，統一球團就公布1萬張門票已經全數售罄，屆時勢必會湧入大量獅迷。值得一提的是，除了G4的門票完售外，在台中洲際棒球場的G4至G7門票，目前也全都完售。
這意味著，今年台灣大賽預計會在G5超過12萬人門檻，將有機會改寫台灣大賽史上最多觀眾總數紀錄。過去是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引12萬2127名觀眾。