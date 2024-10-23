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▲中職35年台灣大賽前3戰在台北大巨蛋舉行，合計102,625人湧入大巨蛋寫下票房紀錄。（圖／記者葉政勳攝）

百萬象迷反客為主！今（23）日晚間的第4戰將回到統一獅「真」主場，台南棒球場進行，且目前門票已全面完售，確定將有萬名獅迷迎接。台灣大賽前2戰打完，雙方各取得1勝1敗，獅隊昨（22）日迎來系列賽首個主場優勢，但地點同樣是在大巨蛋。然而，。值得一提的是，除了G4的門票完售外，在台中洲際棒球場的G4至G7門票，目前也全都完售。過去是由兄弟和樂天桃猿前身Lamigo所寫下，雙方2015年在台灣大賽打滿7場，總計吸引12萬2127名觀眾。