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台南地檢署偵辦台鹽綠能公司弊案，檢察官於22日指揮調查人員，持法院核發之搜索票，前往台鹽綠能營業處所等32處地點，大動作執行搜索及扣押相關證物，並帶回被告19人及證人15人，漏夜偵訊後，前董座陳啟昱等5人遭聲押，台鹽綠能及相關廠商等6人交保。對此，民眾黨立委黃國昌痛斥，自己揭露台鹽綠能弊案至今逾1年半，檢調22日終於發動搜索。對於法務部長鄭銘謙否認案件偵辦延宕，黃國昌嗆，「鄭銘謙這種不負責任、挑戰社會智商的發言，正是陳啟昱這些綠營權貴之所以能肆無忌憚啃食國家的關鍵。」黃國昌在臉書發文表示，「徹查台綠弊案 別只虛晃一招」，自他揭露台鹽綠能弊案迄今，已經超過一年半，檢調「終於」發動搜索，訊後依違反特別背信罪等罪，聲押前董事長民進黨大佬陳啟昱、前總經理蘇坤煌等5人。黃國昌說，為何拖了那麼久才有所行動，法務部長鄭銘謙23日上午接受媒體訪問時，以「檢察官會依照事實、證據的蒐集當時機成熟，就會執行搜索、傳訊犯罪嫌疑人」，否認案件偵辦延宕。鄭銘謙這種不負責任、挑戰社會智商的發言，正是陳啟昱這些綠營權貴之所以能肆無忌憚啃食國家的關鍵。「接下來，請大家一起拭目以待，檢調到底是徹查，還是再度虛晃一招的鋸箭式調查。」黃國昌指出，除了調查陳啟昱透過「左手搬給右手」的手法掏空台綠，更應徹查其所攫取的不法利益流向何處，到了哪些綠營政要的口袋。千萬別遇到自家人就採取鋸箭式的調查，否則，只是再次印證賴清德總統口中所說的肅貪，不過是用拿來清算政敵的工具。