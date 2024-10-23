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▲周杰倫演唱會門票今天開賣，許多粉絲一進到買票頁面就當機了。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫（周董）將在12月初站上台北大巨蛋，一連開唱4天，今（23）日中午12點在拓元售票系統展開搶票大戰，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬人上線，近15萬張門票在5分鐘就完售了，許多沒搶到票的粉絲紛紛哀號，不過杰威爾音樂表示，沒有加場的計畫。拓元售票系統的執行長邱光宗面對此狀況則表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」不過想看周杰倫還有機會，拓元將在下午3點清票，屆時將有部分票券釋出。周杰倫演唱會門票中午一開賣，最高同時有89萬0583人同時上線搶票，近15萬張門票在5分鐘內就賣光了，許多手速不夠快的粉絲紛紛哀號，「根本比不過機器搶票」、「一進到網站裡就當機了，要怎麼搶，還沒開始就結束了」、「藍圈圈轉完就沒了，注定跟周杰倫無緣嗎」、「我終究不是天選之人，藍圈圈轉完就跳出去了，再點進去購票，什麼都沒了！」面對廣大粉絲詢問，是否還會加場？杰威爾音樂表示，確定不會再加場。不過拓元售票系統將在今天下午3點重新釋票，稍早沒買到票的粉絲還是有機會。面對搶票大戰，拓元售票系統執行長邱光宗則說：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」而周杰倫製作演唱會也非常用心，不時會拋出新想法給團隊，團隊也因應台北大巨蛋這個場地做了不少調整，包括硬體設計上將有「嘉年華」巡演以來最巨大的舞台，舞者也隨之增加至周杰倫演唱會有史以來最多人，在製作內容升級進階的前提下，嘉年華演唱會將帶給大家放大版的視聽饗宴。屆時也將推出演唱會周邊商品，其中部分周邊商品是限量的「台北限定款」，包括拍立得、手機殼、聯名帽子等，此外還有方文山歌詞作品衍生的文創小物、T恤等，於演出期間在台北大巨蛋販售。