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台南地檢署偵辦光電弊案，昨搜索台鹽綠能公司等32處所，並帶回34人連夜偵訊，今（23）日清晨聲押前台鹽綠能董事長陳啟昱等5人，對此中廣前董事長趙少康表示，陳啟昱出身學運還是520農民運動的參與者，民進黨一得勢，他竟然利用土地大賺光電財，又是假綠電之名行罪惡事，發展綠能肥了綠友友、軍購肥了老美、大內宣肥了綠媒，砲轟民進黨簡直把台灣當提款機，大行掏空台灣之能事。趙少康表示，民進黨為了達成廢核卻不缺電的神話，只好不計代價的在綠能All in，台南、嘉義美麗的土地、魚塭都被鋪上光電板，搞得魚不生、氣溫升，兩個太陽破壞生態，讓周圍居民苦不堪言。光電利益動輒上百億，無良的民進黨政客怎麼會放過？不擇手段的槍擊案、恐嚇案、貪汙案、掏空案，犧牲的是台灣的土地，人民還要付更貴的電價，台電還是無電可用。趙少康痛批，發展綠能肥了綠友友、軍購肥了老美、大內宣肥了綠媒，民進黨簡直把台灣當提款機，大行掏空台灣之能事。廢核、廢死、台獨是民進黨三大神主牌，都是背離民意、置台灣於險境，卻只靠一個「抗中」就能長期執政，「台灣人該覺醒了」。