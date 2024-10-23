我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》今開搶盲卡包，國父紀念館台北光復餐廳排隊近40人潮圍著餐廳繞半圈！受網紅開箱風波影響，排隊民眾受訪時怕被炎上，全都噤聲不敢自稱「鐵粉」。（圖／記者陳明安攝）

▲黃小姐運氣也超好，只開了12包就收齊這次經典角色24款＋1隱藏版共25張全套卡牌。（圖／黃小姐授權使用）

麥當勞與《獵人》聯名推出角色卡牌包引發全台轟動，今（23）日上午11點才開賣，早在9點多各地麥當勞門市就已經排滿人潮，許多鐵粉一買就是買滿20包，也陸續在網路上公布戰果，結果這次獵人卡包的收集難度竟然比預期要低，甚至有網紅超歐（指手氣好），直接20包就收下2張隱藏版大傑，還有女粉絲只開12包就湊齊整套。今日上午獵人卡包開賣之後，在網路上也陸續出現開箱文，其中最歐的就屬「台灣電競教父」Xargon殺梗，他早上前往麥當勞排隊後，買滿了20包卡包，結果直接開出2張隱藏版大傑，12張SSR卡，只差一張小傑SSR就能完整湊齊兩套，運氣相當好。下方也吸引大批粉絲留言狂喊「這運氣也太好了」、「跪求大傑隱藏版一張」、「感覺有買到湊齊一套不難，難得是有買到卡包」。除了殺梗之外，在獵人臉書社群上也陸續有粉絲分享開包戰果，其中就有一位黃小姐運氣也超好，只開了12包就收齊這次經典角色24款＋1隱藏版共25張全套卡牌。《NOWnews今日新聞》記者訪問到黃小姐，她透露自己是在今天早上9點50分前往麥當勞排隊，11點開賣之後就直接買滿20包，雖然她只開了12包就已經湊齊整套，但黃小姐仍認為這次獵人卡的完整收集難度還是有的。由於本次麥當勞在獵人卡開賣之前就大量發送全套卡牌與集卡冊公關品給網紅們，也引發不小爭議，記者也詢問湊滿整套卡牌的黃小姐，「會不會覺得沒有網紅手上那個集卡冊很可惜？」她也坦言：「沒有賣真的很難過」。實際查看網路上粉絲的獵人卡收集狀態，發現這次獵人卡包的隱藏卡機率並不算低，主角群的SSR卡也相當好收集，就算沒有獲得也能與同好進行交換，對於有愛的粉絲來說湊齊整套並不會太難，只是這樣一來也讓精美集卡冊只能碰運氣抽獎的遺憾被放大了。麥當勞宣布將在Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團各抽出 50套「獵人卡片收藏冊」，活動辦法相當簡單，只要在貼文@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」就可以參加抽獎，得獎者可獲得活動時間：即日起至2024年10月27日23:59止得獎者宣布時間：麥當勞將於2024年11月4日23:59前，在麥當勞FB、Threads 貼文下方各自公布50名得獎者。活動注意事項：每個Threads帳號僅限1次抽獎資格，隨機抽出50名得獎者。獎項不得轉換、轉讓或折換現金。