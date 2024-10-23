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美國職籃（NBA）開幕戰，洛杉磯湖人今（23）日在主場對上明尼蘇達灰狼，「詹皇」LeBron James，此役出戰34分鐘，攻下16分5籃板4助攻，同時也和Bronny James完成「父子同台」的紀錄，除此之外LeBron James還創下一項尷尬紀錄，LeBron James在第三節快攻上籃沒進，讓他生涯總打鐵數來到14482次，正式超越Kobe Bryant成為NBA歷史打鐵王。LeBron James此戰20投8中，在NBA歷史打鐵榜上以14488次超越Kobe的14481次成為NBA歷史打鐵榜，而排名第三的是塞爾提克的傳奇球星John Havlicek，生涯總打鐵數為13417次。湖人在本賽季開幕戰以110:103擊敗灰狼，此戰也是LeBron James加盟湖人後，8個賽季來，首次拿下開幕戰勝利，終結開幕戰7連敗的紀錄。LeBron James今年也以39歲蟬聯NBA現役最老球員，今年是加入NBA後的第22個賽季，根據美國知名數據平台《StatMuse》指出，過去打過22個賽季的球員，單場最高得分是Vince Carter的17分，LeBron James在開幕戰就拿下16分，今年要打破Carter的紀錄，只是時間問題。