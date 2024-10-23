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如何吹乾寵物貓是每個飼主共同的噩夢，因為大部份的貓都很怕吹風機，或者不願意吹乾，但是貓咪不吹乾就很容易感冒，讓許多飼主冒著被「爪子攻擊」的風險，也要想辦法吹乾寵物貓。一名泰國人想到妙方，引發網友討論。綜合泰國媒體報導，一名泰國貓咪飼主在幫家裡的橘貓洗完澡後，將牠放進特製的「電風扇籠子」中，再利用吹風機將貓咪吹乾。這個籠子有效地限制貓咪的行動，又能露出貓毛讓飼主吹乾，讓網友大讚十分有創意和效率。這名飼主接受當地媒體採訪時說：「我的貓不喜歡我吹乾牠的頭髮跟毛。牠總是試圖逃跑，所以我想出了把牠關進風扇籠的主意，這樣我們的生活就變輕鬆了。」這則影片放到社群平台上後引發網友熱烈地迴響，有的人認為這是一個很棒的方法，會想要學習；有的人則認為因為一隻貓，而拆掉電風扇來關牠，「會不會有點太花時間？」創意的新方法意外地引發正反兩派支持者的辯論。