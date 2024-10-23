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西洋萬聖節即將到來，不少小朋友穿著各種鬼怪裝扮準備「不給糖就搗蛋」，但拿到的糖可要注意來源，尤其是近來因網路平台而流行的「蠟瓶糖」，衛福部食藥署提醒，台灣無合法市售蠟瓶糖，呼籲勿在違規通路購買來路不明產品。有不少家長、孩子因為受到網路平台影響，也開始吃起中國零食，其中有一款「蠟瓶糖」成為近期流行零食。衛福部食藥署今（23）日舉辦萬聖節糖果標示，並提醒民眾，台灣近3年都沒有蠟瓶糖相關邊境申報查驗，也意味著台灣無合法市售產品。若台灣夜市、網路平台販售蠟瓶糖，就涉嫌規避查驗，依法可處新台幣3萬至300萬元罰鍰，呼籲民眾不要買沒有政府把關的糖果過萬聖節。衛福部食藥署提醒，市售完整包裝的糖果應用中文、通用符號等標示產品的品名、內容物名稱、淨重、容量或數量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地、有效日期、營養標示等內容，及經衛生福利部公告事項，如標示食品過敏原等。此外，衛福部食藥署指出，市售包裝糖果常含有芒果、花生、牛奶/羊奶、堅果類、芝麻等食品過敏原，民眾應特別留意外包裝標示的「本產品含有○○」、「本產品含有○○，不適合對其過敏體質者食用」等相關警語。衛福部食藥署提醒，市售糖果多為顆粒狀，兒童整顆食用時，若未留意情況下可能造成含在口中的糖果直接吞下，增加噎到或嗆到的風險，因此家長除挑選糖果留意包裝及過敏原標示外，也盡量減少糖分攝取並隨時留意兒童食用安全，避免發生危險。