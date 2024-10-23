民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押將滿2個月，期滿可能繼續延押，日前柯爸柯承發傳出癌症病情加重，柯文哲還戴手銬嘆病。精神科名醫沈政男感嘆，柯文哲遭受司法迫害，「深陷冤獄的他，只能忍住淚水，帶著父親的愛，在監牢裡等待黎明到來。」
沈政男說，現在看起來，北檢就是會延押柯文哲了，兩個月不夠，再繼續編故事兩個月，就能無中生有，找到金流嗎？顯然，再過兩個月，北檢還是只能用「1500小沈」來起訴柯文哲。北檢，一定會同時用圖利罪與收賄罪來起訴柯文哲，這點無庸置疑！因為，頭洗了，就不能不沖水，胡亂羈押那麼久，光用圖利罪起訴，是沒辦法跟大眾交代的。
沈政男說，北檢申請延押，法官應該會同意，但，如果不同意，改成交保，柯文哲該怎麼做？四個字：拒絕交保。羈押滿四個月，北檢就不能繼續延押，這時就會以圖利罪與收賄罪起訴柯文哲，並移交案子給法院，而法院就看有沒有逃亡可能，如果風險不大，就會給予交保，這時，柯文哲該怎麼回應？仍舊是那四個字：拒絕交保。
沈政男說，以司法為工具，遂行政治迫害，這是柯文哲被收押的本質，而面對這樣的現實，柯文哲最好的做法，就是坐穿冤獄牢底。他們愛怎麼亂搞，就讓他們去搞，柯文哲就是用平靜的心，帶著父親的愛與眾多台灣人的期待，在獄中等待惡人自食惡果，公平正義重新到來。
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沈政男說，北檢申請延押，法官應該會同意，但，如果不同意，改成交保，柯文哲該怎麼做？四個字：拒絕交保。羈押滿四個月，北檢就不能繼續延押，這時就會以圖利罪與收賄罪起訴柯文哲，並移交案子給法院，而法院就看有沒有逃亡可能，如果風險不大，就會給予交保，這時，柯文哲該怎麼回應？仍舊是那四個字：拒絕交保。
沈政男說，以司法為工具，遂行政治迫害，這是柯文哲被收押的本質，而面對這樣的現實，柯文哲最好的做法，就是坐穿冤獄牢底。他們愛怎麼亂搞，就讓他們去搞，柯文哲就是用平靜的心，帶著父親的愛與眾多台灣人的期待，在獄中等待惡人自食惡果，公平正義重新到來。
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