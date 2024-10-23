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美國總統大選倒數，選情戰況膠著，雙方陣營均獲得「鈔能力」金主相助。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）力挺川普，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）則被傳出已經低調捐款5000萬美元、約新台幣16億元，給支持賀錦麗（Kamala Harris）的政治行動委員會「未來前進（Future Forward）」，並稱「這次選舉和過去不同」。根據《富比世》報導，媒體報導有知情人士透露，蓋茲捐款5000萬美元給「未來前進」後，蓋茲並未正面證實此事，但他發聲明表示支持「那些明確致力於改善醫療保健、減少貧困和應對氣候變遷的候選人」，還強調這次選舉與過去不同，對美國和全球最弱勢的人群的重要性前所未見，被認為相當於委婉承認了支持賀錦麗。蓋茲的前妻、梅琳達佛蘭契蓋茲（Melinda French Gates）已經公開表態支持賀錦麗，並捐款1300萬美元。蓋茲本人多年來保持無黨無派形象，不希望個人的全球慈善倡議工作受到政治影響，最新聲明已屬罕見的表態。《富比世》報導指出，雖然特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開力挺川普，加上川普的個人背景，外界可能會有超級富豪傾向於支持川普的印象，但實際上，《富比世》統計發現有81位億萬富翁表態支持賀錦麗，另有50位億萬富翁支持川普，還有許多富豪未表態，賀錦麗對富豪的吸引力絲毫不輸川普。雖然川普提倡對企業減稅，對富豪們有利，但賀錦麗在政策的可預測性，以及維持法治和商業環境的穩定性上被認為更有優勢。