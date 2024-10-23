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美國股市昨（22）日跌多於漲，其中標普500指數創六週以來首次連續下跌，而那斯達克指數是唯一收紅的指數。而賣壓也蔓延到台北股市，今（23）日開盤下跌133.19點、來到23402.24點，盤中在台積電、聯發科等權值股的拖累下，指數最低來到23318.84點、失守5日線，終場下跌200.67點或0.85%，收在23334.76點，沒有站回5日線，成交量為3326.92億元。大盤連續兩天走低，中小型股都走出不一樣的行情，櫃買指數連續兩天走高，雖然盤中一度翻黑，但在買盤的挹注下，翻紅走高，終場上漲0.52點或0.19%，收在274.07點，日K連3紅，成交量為1018.38億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、恩德、欣興、映泰、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、欣興、鴻海、聯鈞、聯發科。權值股跌多漲少，由權王台積電領跌，今日以1060元開出，盤中最低來到1055元、下跌20元，終場則是下跌15元或1.4%，收在1060元，失守短期均線5日、10日線，拖累大盤指數就有116點；鴻海多空激戰，今日以214.5元盤下開出，盤中最低一度來到213元，不過最後一盤爆出4899張買單，推動股價終場翻紅上漲0.5元或0.23%，收在216元，持續創下逾3個月來新高價，日K連3紅，挹注大盤指數就有2點；聯發科早盤表現相對強勁，盤中最高一度來到1325元、上漲15元，不過午盤過後賣壓湧現，終場下跌10元或0.67%，收在1300元，拖累大盤指數就有4點。鴻海再創逾三個月新高，也激勵鴻家軍續強，友威科亮燈漲停、來到104元，站上百元關卡，東捷上漲逾5%，京鼎上漲逾4%，元隆上漲逾3%，GIS-KY、台揚上漲逾2%，訊芯-KY、台通上漲逾1%。科技巨頭輝達、台積電日前同聲指出「AI需求非常瘋狂」，激勵設備股今日走高，博磊、世禾、友威科亮燈漲停，東捷上漲逾5%，蔚華科、京鼎漲逾4%，豪勉、昇益、聖暉、信紘科、朋億、巨漢、洋基工程、旺矽、三聯、固緯漲逾3%。AI熱潮也燒到工具機，今日表現亮眼，恩德、瀧澤科亮燈漲停，其中恩德拉出連續3根漲停板，本周三個交易日上漲逾32%，巨庭上漲逾3%，大銀微系統、富強鑫、建德工業漲逾2%，百德漲逾1%。台灣國際電子製造聯合展會今日10月23號到25號登場，會中聚焦電子零組件、光電、雷射、電路板、連接器等主題，因此，激勵相關個股走高，PCB族群今日續強，達航科技攻上漲停價26.4元，本周三個交易日累計上漲近24%，易華電、聯茂、合正、瀚宇博漲逾3%，群翊、欣興漲逾2%。