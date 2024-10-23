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▲中午12點周杰倫演唱會才開搶，沒想到就有粉絲在11點半時發現，自己的帳號突然被拓元封鎖。（圖／翻攝臉書換票平台）

萬眾矚目的周杰倫（周董）大巨蛋演唱會今（23）日中午12點展開搶票大戰，連續4場多達15萬張票直接20分鐘就搶購一空，許多人甚至都還停留在購票系統轉圈圈時，搶票大戰就已經宣告結束。不過在臉書上就有粉絲崩潰表示，自己求助科技的力量，使用搶票機器人程式，結果帳號直接被封鎖，超慘下場也曝光了。亞洲天王周杰倫睽違7年再度返台開演唱會，更直接成爲大巨蛋歷史第一人，讓期盼已久的百萬杰倫粉都準備好掏錢前往朝聖，更有黃牛囂張倒在開賣前就已經開好代購方案，加價6千至上萬元替客人代為搶票。除此之外，近幾年搶票機器人問題也相當泛濫，許多鐵粉雖然不願意給黃牛賺錢，但為了搶到心愛偶像的演唱會門票，最終還是屈服於科技的力量，也讓搶票比賽幾乎已經成為機器人之間的對決。今（23）日中午12點周杰倫演唱會才開搶，沒想到就有粉絲在11點半時發現，自己的帳號突然被拓元封鎖，周杰倫演唱會的搶票介面直接顯示「此帳號暫無購票權限」。對此，原PO也坦言自己有使用搶票程式，因此沈痛呼籲：「奉勸要準備使用機器人/程式/代碼搶票的人，趕快關掉不要用了，帳號被鎖得不償失，以後有實名制的門票你都不能買了。」遭遇曝光之後，立刻有不少網友表示大快人心表示「真的不要投機」、「讚啦」，但也有人搖頭「票還不是一樣被專業黃牛用程式掃去了，只是你在網咖容易被抓」。