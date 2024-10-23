我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府交通局努力改善交通安全，達成事故減量目標。(圖／高雄市政府交通局提供)

高雄市政府交通局長期將道安工作列為施政重點，舉凡精準執法、交安大使，以至於道路安全工程，均可見到改善交通安全，達成事故減量目標，以維護用路人的生命財產。高雄市政府交通局局長張淑娟表示，高雄市112年A1死亡人數，由相較111年減少19人、降幅11%，達成交通部事故減量目標，另據，運研所研究指出，每件死亡事故成本約1千6百萬元，每位車禍受傷民眾造成社會約1百萬元損失，影響社會甚鉅，致道安無價，值得交通局投入資源全力改善。張淑娟說，經統計，112年高雄市A1人數為156人，相較111年減少19人，減幅約11％，成功達成交通部所訂定之目標，另經統計113年度1至9月A1死亡人數為102人，較去年減少10人，受傷人數也較去年同期減少3190人，連續6年A1事故下降，足顯高雄市道安投入的決心。張淑娟指出，高雄市在道安執行策略上，是以交通3E(工程、教育、執法)方針為基礎，輔以地方事故與交通特性進行調整，在交通工程部分，著力於推廣左轉附加車道、車道瘦身，以及道路人行空間之規畫設置，在教育宣導部分，除在校內推廣5階段交安課程外，另推動道安宣導123計畫，由市府16局處所組成，統一定期提供宣導圖卡與教案影片，以供市府各局處轉發分享。張淑娟並指出，近年來行政院基於交通安全考量，修訂道路交通管理處罰條例，加重相關重大交通違規項目罰鍰，如酒駕違規最高罰鍰提高至12萬元、拒絕酒測、毒駕罰鍰18萬元，並針對累犯再加重其罰鍰，而無照駕駛累犯罰鍰由原1萬2000元提高至2萬4000元、未停讓行人罰鍰由原3600元提高至6000元等，因交通違規罰鍰法規額度提高，以及民眾檢舉案件的增加，所以6都的交通違規罰鍰收入都增加。張淑娟說，自113年6月30日起，中央修法限縮檢舉交通違規項目，高雄市114年交通違規裁罰收入編列19.7億元，與今年相同，並無增加預算編列。張淑娟認為，每一位用路人的生命財產是無價的，高雄市政府道安團隊各局處共同合作努力，從工程、教育宣導及執法等，來改善交通安全，共同推動高雄交通新文化，建構安全友善的人本交通環境。