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電感元件供應商三集瑞-KY（6862）今（23）日正式掛牌上市，承銷價格每股135元，開盤後大漲149元、股價一度來到284元，漲幅達1倍。開盤短短10分鐘成交量破千張，終場上漲124元或91.85%，收在259元。等同於抽到一張的人，以收盤價來看就現賺12.4萬元。三集瑞-KY競價拍賣股數4079張，公開申購張數為1120張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，本次辦理公開申購價格為135元，中籤率僅1.24%。三集瑞-KY深耕電感元件領域30餘年，是國內具領先地位電感元件供應商。去年下半年PC產業回暖，再加上AI市場需求發酵而增溫，三集瑞-KY去年及今年上半年營收分別來到新台幣15.94億元及新台幣10.25億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為9.02元及6.09元；此外今年前9月營收達新台幣16.42億元、年成長42.63%，業績表現亮麗。三集瑞產品終端應用層面廣泛，涵蓋了主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等，並具有高度客製化能力、材料配方自行開發能力及產線自動化之經營團隊，產品具備開發時間短、產量大、品質佳等多方優勢。三集瑞-KY表示，目前AI產品佔營收比重已達15%，未來朝20%目標前進，持續擴大電感元件市場利基並提升占有率。生產據點規劃部分，三集瑞-KY指出，目前生產據點位於中國江蘇蘇州及廣東東莞，蘇州新產線預計於今年年底投產，除蘇州新產線外，同時在越南進行擴產，規劃32條自動化生產線，預估將在明（2025）年年底完工量產。展望後續，三集瑞-KY表示，未來將持續發揮高度客製化產品開發能力，加上新產品應用開發及生產線發展策略，同時順應AI、電動車產業之蓬勃發展，持續擴大電感元件市場利基並提升占有率。