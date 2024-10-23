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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押，其父親因病重進到加護病房，柯文哲18日獲准到醫院探視，而柯文哲胞妹柯美蘭疑似不滿前立委蔡壁如對外透露父親病情，在黨內群組要蔡壁如閉嘴，群組對話遭截圖外流。對此，國民黨立委葉元之認為，柯美蘭此舉是故意讓大家知道柯家對蔡壁如不爽。葉元之22日在節目《57爆新聞》表示，若柯美蘭覺得蔡壁如不能代替家屬發言，可以私下跟蔡說，不相信柯美蘭沒有對方的聯絡方式；而柯美蘭卻選擇直接在民眾黨群組講這事，就是故意要讓此事被爆出來，讓大家知道柯家很不爽蔡壁如。至於蔡壁如日前透露，柯文哲在18日深夜到醫院探視過柯父，此說法被民眾黨立法院黨團主任陳智菡駁斥，指柯文哲是在星期五傍晚探視。葉元之認為，探視的時間很重要嗎？覺得陳智菡嗆蔡壁如的點很奇怪。葉元之指出，民眾黨此時應該團結，卻一直打擊始終挺民眾黨的蔡壁如，民眾黨的宮鬥劇有必要高調到這種地步嗎？葉元之也說，蔡壁如一開始在民眾黨被形容是「黨母」，讓民眾黨壯大，如今下場卻是到台中找工作，且蔡壁如選立委時，民眾黨中央給她的資源很少，可蔡至今仍沒有離開民眾黨。