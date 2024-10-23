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▲大谷翔平的「50轟球」已經結標，包含手續費在內，總價高達439.2萬美元（約新台幣1.42億）。（圖／翻攝自拍賣網站Goldin）

大谷翔平「50轟球」總價飆破1.4億！洛杉磯道奇日籍球星，本季不僅成為大聯史上首位達成「50轟、50盜」的球員，並將隨隊參加世界大賽交手紐約洋基隊。此外，爭議不斷的第50轟全壘打球，大谷翔平在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄，該顆球意義非凡，這價格超越了紅雀球星Mark McGwire在1999年所敲出的70轟紀念球，當時成交總價為300萬美元。值得一提的是，這顆球放上拍賣網站《Goldin》時，直購價就高達450萬美元（約合1.44億元新台幣），和最終的得標價相當接近。另外，日本一名企業的社長家田中裕輔，曾在9月透過社群平台X上發文，表示自己也參與了大谷翔平50轟紀念球的拍賣，希望得標後將球還給大谷翔平。不過，他在競標結束後發文表示：「