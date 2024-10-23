大谷翔平「50轟球」總價飆破1.4億！洛杉磯道奇日籍球星，本季不僅成為大聯史上首位達成「50轟、50盜」的球員，並將隨隊參加世界大賽交手紐約洋基隊。此外，爭議不斷的第50轟全壘打球，今（23）日在拍賣網站《Goldin》上正式結標，總價來到439.2萬美元（約合1.41億元新台幣），成為大聯盟史上最貴的全壘打紀念球，而先前曾表態要買下球，並還給大谷翔平本人的日本社長田中裕輔，則宣告從競標中放棄。
破天荒1.42億結標 寫史上最貴紀錄
大谷翔平在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄，該顆球意義非凡，當時外媒預估這顆球的價格，可達誇張的100萬美元（約合3,200萬元新台幣），但最終的結標價卻遠遠超越於此。
根據拍賣網站《Goldin》上的資料顯示，大谷翔平的「50轟球」在今（23）日結標，價格來到360萬美元（約合1.1億元新台幣），在包含手續費等費用後，總價值來到439.2萬美元（約合1.41億元新台幣）。這價格超越了紅雀球星Mark McGwire在1999年所敲出的70轟紀念球，當時成交總價為300萬美元。
所得歸誰仍未知 日本社長夢碎
值得一提的是，這顆球放上拍賣網站《Goldin》時，直購價就高達450萬美元（約合1.44億元新台幣），和最終的得標價相當接近。不過由於該顆全壘打球的所有權仍有疑慮，且正在進行訴訟中，拍賣所得將先存入當地法院認定的帳戶，直到訴訟結果出爐為止。
另外，日本一名企業的社長家田中裕輔，曾在9月透過社群平台X上發文，表示自己也參與了大谷翔平50轟紀念球的拍賣，希望得標後將球還給大谷翔平。不過，他在競標結束後發文表示：「在宣布開始投標後，價格超出我預算的350萬美元了，所以不好意思，我只能在這裡放棄，感謝支持我的大家。謝謝。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，其中包含個人的本季第50轟，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄，該顆球意義非凡，當時外媒預估這顆球的價格，可達誇張的100萬美元（約合3,200萬元新台幣），但最終的結標價卻遠遠超越於此。
根據拍賣網站《Goldin》上的資料顯示，大谷翔平的「50轟球」在今（23）日結標，價格來到360萬美元（約合1.1億元新台幣），在包含手續費等費用後，總價值來到439.2萬美元（約合1.41億元新台幣）。這價格超越了紅雀球星Mark McGwire在1999年所敲出的70轟紀念球，當時成交總價為300萬美元。
所得歸誰仍未知 日本社長夢碎
值得一提的是，這顆球放上拍賣網站《Goldin》時，直購價就高達450萬美元（約合1.44億元新台幣），和最終的得標價相當接近。不過由於該顆全壘打球的所有權仍有疑慮，且正在進行訴訟中，拍賣所得將先存入當地法院認定的帳戶，直到訴訟結果出爐為止。
另外，日本一名企業的社長家田中裕輔，曾在9月透過社群平台X上發文，表示自己也參與了大谷翔平50轟紀念球的拍賣，希望得標後將球還給大谷翔平。不過，他在競標結束後發文表示：「在宣布開始投標後，價格超出我預算的350萬美元了，所以不好意思，我只能在這裡放棄，感謝支持我的大家。謝謝。」