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▲高檢署主任檢察官王金聰表示，施用毒品人數降低，顯見掃毒有成效，對於可能黑數將繼續追查。（圖／高檢署提供）

▲高雄醫藥大學醫學院實驗診斷學科教授林宜靜，說明依托咪酯類毒品。（圖／高檢署提供）

台灣高等檢察署23日發布下半年度國內毒品情勢分析報告，其中俗稱「喪屍菸彈」的「依托咪酯」毒品，去年通報數僅22件，今年1到9月份已經通報1281件，暴增58.2倍；另外傳統的大麻危害仍居高不下，今年1至8月查獲種植大麻株數10536株，是去年1.6倍，大麻已經成為國內主流毒品之一。高檢署發布的示警報告中，今年1至8月各級毒品查獲量共7,394.8公斤，較去年同期6,104.8公斤，增加 21.1%。不過施用各級毒品人數，去年同期人數減少 3.7%，施用搖頭丸的死亡人數，也逐年大幅減少，109年為93人，110年減為37人，111年降至6人，去年及今年1至 9月為0人，在六大緝毒系統強力壓制下，已獲穩定有效控制。高檢署檢察官趙燕利指出，國內查獲大麻重量呈增加趨勢，去年司法警察機關大麻案件之查獲量為2,328.5公斤，較112年查獲量240.5公斤，增加9.7倍。今年1至8月查獲種植大麻株數1萬0,536株，已經是去年一整年6,692株的1.6倍，顯見國內毒品市場對大麻需求高，已成為國內主流毒品種類之一。另外趙燕利也特別提出示警的，包含俗稱「神奇菸彈」或「喪屍菸彈」的毒品，其實是在電子菸油中加入「依托咪酯」。據食藥署統計，去年通報食藥署濫用藥物檢驗通報系統中之非尿液檢體檢出依托咪酯類件數為22件，今年1至9月已升至1,281件，增加58.2倍，明顯有濫用情形。食藥署管制藥品審議委員會及法務部毒品審議委員會分別在5月及6月，開會決議列為第四級管制藥品及第三級毒品，行政院也在8月5日正式公告列為第三級毒品。此外，俗稱「彩虹菸」的新興毒品因製作簡單、成本低廉，酷炫包裝等特性，吸引年青族群施用也需高度警示。高雄醫學大學副教授林宜靜也就依托咪酯引發的健康危害發表專題報告，她提到依托咪酯醫療用途為短暫麻醉劑，濫用則具有精神恍惚、情緒易怒、行為忞亂、語無論次、噁心嘔吐、肌躍、混身顫抖、腎上腺抑制、呼吸抑制甚至衰竭等副作用，危害嚴重，呼籲全民切勿濫用，以免危害身心健康。面對大麻與各種新興毒品的氾濫，高檢署檢察官黃冠運也提出檢方因應作為，強調高檢署已經統合六大緝毒系統強力查緝，策進作為有：監控可供製毒原料來源及流向；嚴查製毒工廠、分裝場、植栽場；審酌毒品情勢，快速反應壓制；加強國際合作及情資交換；推動安居緝毒專案，鎖定重點打擊；全力打擊大麻及依托咪酯類新興毒品。