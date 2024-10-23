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▲洛杉磯湖人湖人三分球30投5中，三分命中率1成7根本慘不忍睹卻能贏球，JJ Redick要求防守+二波進攻和快速退防，正在改變湖人打法球風。（圖／美聯社／達志影像）

湖人NBA開幕戰110：103力克灰狼，中止連續七年球季開幕戰輸球紀錄，湖人菜鳥教練JJ Redick正在改變湖人，湖人防守、用人、打法煥然一新，Redick起手式讓人印象深刻。全世界九成九都不看好湖人教練JJ Redick，一沒執教經驗，二沒當過NBA總管，三只是電視球評出身，四在NBA球員、球星面前毫無分量。我是例外，我對JJ Redick不是有信心，他根本沒有執教過哪來信心，我喜歡湖人選擇JJ Redick主因是新鮮期待還有他對籃球的理性+邏輯+認知+析讀，這比賭一個大學教練或已經執教過NBA目前沒工作的教練要可靠一點。NBA平凡教練太多已經讓人受不了，教練自由市場大多是平庸教練現象，許多教練都被吹上天，吹捧誤導太多。湖人贏灰狼這場球，湖人打出幾個不同氣象。1、湖人三分球30投5中，三分命中率1成7根本慘不忍睹卻能贏球，這很有趣，JJ Redick要求防守+二波進攻和快速退防，正在改變湖人打法球風。2、Anthony Davis成為湖人攻防核心，「老詹」LeBron James也是戰術核心之一，但老詹把更多戰術角色和牽制力、球權分配出去，Austin Reaves控球時間甚至多過老詹，也比D’Angelo Russell更多負責組織，湖人持球點和攻勢發起點不再單調，老詹減少霸佔球權。3、湖人進攻場上球的傳導更多更快更均衡。4、控制失誤，湖人全場只有7次失誤。5、湖人角色球員用到「恰到好處」，儘管數據很平凡，但替補中鋒Jaxon Hayes、得分後衛Max Christie、菜鳥射手Dalton Knecht明顯都帶著自信上場，輪換效率和努力防守都取得最大效率。6、Gabe Vincent出色防守能力、對位、追防、節奏和對比賽理解能力都在釋放作用，影響球隊。7、湖人對擋拆防守的壓迫、換防、追防、還原防守都有明顯改變，這是球員防守意識提升和教練仔細要求產生的效果。角色球員信心輪換、防守強度對位、退防速度和要求防守第一、球權轉移更快，JJ Redick執教第一戰表現出來調整和改變，都跟湖人前教練Darvin Ham有很大不同。靠防守贏球，展現更好團隊分享球和傳球意識，積極拚搶二波籃板又能快速退防，更靈活用人輪換，給角色球員最大信心，JJ Redick執教NBA處女秀表現近乎完美。贏球治百病，但湖人奠定防守基調，更多分享球權和傳球，更多三分出手球風，JJ Redick起手式和球隊表現一點都不菜。執教成敗關鍵在防守要求、細節、信任、團隊，湖人力克灰狼開幕戰所有人應該可以看見湖人改變和JJ Redick調整功力。只有一場當然不足以說服更多人，但湖人好戲正在登場，今年湖人只要傷兵完全歸隊，肯定會是收視保證和熱門球隊。