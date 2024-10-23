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▲周杰倫台北大巨蛋巡演15萬張門票全數售罄。（圖／拓元售票系統）

▲▼周杰倫台北大巨蛋演唱會一票難求，搶票亂象叢生。（圖／杰威爾臉書）

周杰倫（周董）將於12月5日起在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，門票今（23）日中午12點於拓元售票系統開賣，粉絲反應網站跑不動，幸運進入頁面的則發現熱門區域全被搶光，稍早，官方宣布15萬張門票5分鐘賣光，下午3點清票。周董門票開賣在大陸引發關注，除了有人想隔海購買，也有人讚嘆天王魅力驚人，「周杰倫在本土是第一，真牛逼！」微博近日湧現討論周杰倫台北演唱會的貼文，大陸網友語氣驚訝，「太火了！周杰倫大巨蛋演唱會明天中午將在拓元售票平台搶票，目前已經動該平台關鍵詞空降台灣Google Trends第一」、「他可是周杰倫啊」、「周杰倫在本土是第一，真牛逼！估計又是一票難求」、「羨慕體育館（台北大巨蛋）場次」、「希望他們都能搶到」、「天王在哪都火」、「搶不到的別哭！」還有大陸網友打趣地說：「兩岸人民終於在周杰倫搶票事件中達成共識，那就是兩岸都愛周杰倫！」也有疑似參與搶票的人表示：「太難了」、「還好都沒搶到」、「小紅書上全是哀號沒有搶到票的...」、「本人因為特殊原因暫缺12.5-12.8的台北演唱會，我的願望是希望祖國早日統一，小周，希望你的票再好搶一點，我再坐近一點！預祝演唱會成功！」周杰倫台北大巨蛋巡演門票今天中午開賣，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬0583人上線，近15萬張門票約在5分鐘全數售罄，未來確定不會加場，今天下午3點進行清票作業，屆時將有部分票券釋出，向隅的粉絲可以留意。對於周杰倫首場台北大巨蛋演唱會的搶票盛況，拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」