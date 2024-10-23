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環境部日前正式公告碳費徵收費率，明年開徵碳費。國民黨立委張嘉郡今（23）日表示，環境部開徵碳費的方式就是空污費的翻版，應比照現行課徵空污費的方式，至少5成以上留給受污染的當地政府，且儘快與台版碳邊際調整機制（CBAM）同步，定期檢討對台灣產業的衝擊，再進行調整。立法院經濟委員會今日邀請環境部、經濟部針對碳費徵收機制對產業衝擊的影響評估與因應配套，張嘉郡直指，碳費開徵後的分配問題，近日有多位縣市首長呼籲，碳費應該至少有八成留在地方。張嘉郡表示，把污染防治的規費依比例撥補給「污然源所在之地方政府」，就是現行法規的運作模式，她舉《空氣污染防制法》第17條為例，空污費應以60％的比例撥交給污染源所在地方政府，而針對營建污染源更是100％留交給地方政府，早已行之多年。「目前碳費的收費方式，就是空污費的翻版。」張嘉郡表示，碳排影響最大的區域，就是污染源所在的區域，基於取之於地方、用之於地方，因為污染源而產生的碳費，應該讓地方政府有經費可以推動永續淨零碳排的工作，她建議應該有至少五成以上移交給地方政府。環境部次長施文真表示，根據現行《空污法》、《財政紀律法》規定，針對撥補比例有做限制，環境部一切依法行政。施也說，其他國家碳費的分配機制，也沒有按照中央與地方的分配使用。張嘉郡指出，碳費機制沒有與台版CBAM同步，經濟部是全國產業的主管機關，包括工總已有提出呼籲，擔心會影響產業競爭力，影響我們的國際競爭力，希望經濟部定期檢討。經濟部次長連錦漳允諾，針對碳費制度實施對產業的衝擊，經濟部會進行評估，會再進行調整。