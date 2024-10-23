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我國進入碳訂價時代，環境部公告碳費收費標準每公噸300元，預計明年元旦起上路。對此，經濟部次長連錦漳今（23）日表示，台電與中油初估要繳碳費15億元、16億元，但因有提出自主減碳計畫，可以享有優惠配套措施，預估分別可減少5億元、6億元，不會轉嫁到油電價。同時強調經濟部不會補貼，由2家公司自行吸收。連錦漳今日出席立法院經濟委員會，針對「碳費徵收機制對產業衝擊之影響評估，及政府協助企業因應之配套措施」與「碳邊境調整機制（CBAM）推動規劃」進行報告，並備質詢。由於台灣進入碳有價時代，目前一般費率訂在每噸新台幣300元，優惠費率A及B分別50元、100元起，預計2025年元旦起試申報，並於2026年正式收費。有立委質詢提到中油、台電都是碳排大戶，除了問及需支付多少碳費，以及是否因此推升由電價格，轉嫁給消費者外，也提及兩家公司都已虧損上百億至上千億元，經濟部是否會在碳費支出給予補助？對此，連錦漳表示，經濟部沒有要補助台電、中油的碳費支出，對於台電及中油要角的碳費，分別要繳15億元、16億元，但因設有自主減碳計畫，可享有優惠配套措施，預計可分別減少5億元、6億元，約原本的1/3，並強調不會轉嫁到油電價。