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2024搖滾台中邁向第17屆，將於10月26、27日在圓滿劇場與文心森林公園開唱，首度攜手日本富士搖滾音樂祭、台日聯手還原富士搖滾， 讓樂迷不用出國就能享受原汁原味的富士搖滾。台中市政府新聞局今(23)日辦「2024搖滾台中」記者會，為搖滾台中展開序幕。副市長鄭照新表示，搖滾台中邁向第17年，能邀請富士搖滾至台灣進行首次海外合作展演，他感到十分榮幸。為促成此合作交流，去年市府特別到富士搖滾現場進行觀摩，同時邀請日方獲得正面回饋，促成此次海外交流，這不僅國內樂迷的大事，更證明台中是流行音樂重鎮。市府支持音樂、發展音樂的路線，不僅不會改變，更將持續向前邁進，走向國際。新聞局長欒治誼表示，搖滾台中今年更是強強聯手，與富士搖滾合作，相信能帶給大家更不一樣的豐富內容。今年搖滾台中延續去年「國際開唱」規劃，邀請到日、韓、港、泰、法等國際樂團來到現場開唱，希望能打造出國際雙向交流舞台，讓音樂創作者激盪出更多音樂火花，把滿滿的音樂能量留在台中。欒治誼也說，「搖滾音樂無國界」很榮幸這次能與日本最大戶外音樂祭富士搖滾音樂祭合作，將培育出許多知名樂團的海選舞台「ROOKIE A GO-GO Stage」搬到台中，ROOKIE A GO-GO舞台理念與搖滾台中扶植新秀的理念相合，也是促成合作的最大契機，希望讓更多樂壇新秀被看見，更重要的是希望所有樂迷一起參與、感受搖滾台中的熱情與活力。期待大家10月26、27日來文心森林公園一同享受搖滾。新聞局說，10月26、27日活動兩日共設置4個舞台，邀請台、日、韓、港、泰、法等超過50組國內外樂團接力演出，包含金曲最佳樂團血肉果汁機、入圍五項金曲肯定的傻子與白痴以及超人氣大勢樂團TRASH，帶給樂迷最多元、最熱血的演出。新聞局提醒民眾，只要是以搭乘大眾運輸工具、騎自行車或步行等方式抵達搖滾台中現場的民眾，可至服務台掃描填寫減碳問卷，即可參加抽搖滾台中限量周邊商品，活動兩日每天抽出20名幸運得獎者獲得限量商品，希望大家多多支持。