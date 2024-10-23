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▲熊霓消失在胡瓜主持的節目《綜藝大集合》許久，被經紀公司時代創藝證實，提前結束合約。（圖／熊霓IG）

▲雖然多了應援職籃的機會，但熊霓仍感到心累，因此傳出有意回新竹老家開國標舞教室。（圖／樂天桃猿提供）

21歲「樂天女孩」熊霓剛出道備受綜藝大哥胡瓜提攜，因此傳出烏龍緋聞，後來又爆出熊霓其實早已名花有主，而對象就是徐薇獨子江大成，導致熊霓和胡瓜不歡而散，演藝通告銳減。雖然不久前熊霓宣布加入職籃新竹攻城獅「慕獅女孩」，但近日傳出因樂天女孩成員眾多、競爭激烈，讓熊霓感到心累，因此有意回新竹老家開國標教室。熊霓去年與胡瓜緋聞鬧得沸沸揚揚，後來被拍到和徐薇獨子江大成的戀情後，惹怒胡瓜，痛批男方不認愛，害他無故背鍋成緋聞對象。之後熊霓在演藝圈幾乎銷聲匿跡，不但退出《綜藝大集合》班底，今年8月也和經紀公司「時代創藝」提前解約。而熊霓日前宣布加入新竹攻城獅籃球團「慕獅女孩」，開啟「棒籃雙棲」，看似事業一帆風順。但根據《鏡週刊》報導，熊霓因要和超過30人的樂天女孩競爭上場和周邊的商業效益，導致她逐漸被邊緣化，同時還被合約限制，不能隨意所欲對外接洽工作，因此感到十分心累。如今面臨合約即將到期，熊霓私下向友人透露，想回到新竹老家開舞蹈教室教國標舞。對此，熊霓的經紀人父親表示：「其實國標舞才是她的本業，扣除啦啦隊工作，其他時間則在台北、新竹兩地舞蹈教室教課。」強調若女兒有意開店，他也會全力支持，預計明年實現。