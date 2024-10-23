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泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）爆紅後引發全球關注，目前正值2024年國際小姐（Miss Grand International 2024）賽季，近期71名選美佳麗親臨芭達雅綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo），一睹「彈跳豬」的廬山真面目。2024年國際小姐選美比賽是第12屆國際小姐選美比賽，訂於2024年10月25日在泰國曼谷 Bravo BKK購物中心MGI大廳舉行，來自71個國家和地區的選手將角逐冠軍頭銜，目前佳麗們都齊聚泰國，而前往「彈跳豬」所在的動物園，是主辦單位安排的其中一個活動。影片中可看到所有佳麗都穿上「泰國褲」，並在「彈跳豬」休息時與牠合影。國際小姐的主辦單位表示，特別安排參觀動物園的行程，是為了推廣泰國旅遊，同時也希望能舒緩國際小姐比賽的壓力。出生於今年7月10日的彈跳豬是綠山野生動物園的第7隻侏儒河馬寶寶，出生後動物園也為其舉行命名儀式，由泰國民眾票選適合牠的名字。入選的名字共有彈跳豬（Moo Deng）、紅燒豬（Moo Daeng）、豬絞肉（Moo Sap）等等，最終由Moo Deng（彈跳豬／彈力豬肉丸）獲選。牠平時很常對動物保育員生氣，被潑水時牠會「生氣到模糊」，被人類抓起來時牠也會瞪大眼睛超生氣，有時候還會咬保育員的腿，十分活潑又可愛，因此成為全球「迷因梗圖」的主角。