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億萬富翁馬斯克（Elon Musk）過去常以科技天才的形象示人，且與政治保持一定距離，但如今卻完全成為了川普的支持者。馬斯克投入自己的時間、營運能力和大量財力幫助川普競選，不過這和傳統會影響政治的商界精英的做法十分不同，也讓人好奇馬斯克的動機，有外媒分析認為，他可能是想降低自家科技事業被政府機關監管的可能性。根據英國廣播公司（BBC）報導，自從美國前總統川普7月在賓州競選遭到暗殺未遂以來，馬斯克便公開支持川普，並積極參與助選，認為川普是拯救美國民主的唯一選擇。馬斯克在美國公眾的注視之下，將自己的時間、運營能力和大量財力投入到幫助川普競選的工作中。這在傳統上於幕後影響政治的商界精英之中是少見，且做法截然不同。馬斯克成立了政治行動組織「美國政治行動委員會（America PAC）」，並投入了大筆資金，每天隨機向一位隨機選民支付100萬美元（約3200萬新台幣），只要他們已經登記投票並簽署請願書，從周末到現在，已送出3筆獎金給3位幸運兒。據非營利組織Open Secrets的追蹤數據，美國政治行動委員會在本次選舉周期已經花費超過1.19億美元。此外，馬斯克本人的捐款使他成為總統競選中最大的個人捐款者之一，據報導，他在關鍵搖擺州的拉票行動中發揮了至關重要的作用。一名在賓州公寓租賃公司上班的美國民眾蒙迪（Zander Mundy）得知馬斯克正在賓州福爾瑟姆鎮（Folsom）的一所學校演講，也激起他的好奇心，因為當地人口僅不到9000人，當地居民會避免公開討論政治，也不常見到政治標語。但馬斯克的到來使得當地擠滿了群眾，也讓原本不打算參與選舉的蒙迪動了聽馬斯克演講的念頭。蒙迪向BBC表示，「如果像他這樣的人告訴你，這次選舉不僅決定了未來四年的總統，還決定了世界的未來。我認為這非常重大。這很重要，意義非凡。」不過馬斯克大力支持川普的舉動，也引發了熱議及關注。電動車充電平台Chargeway執行長特斯克（Matt Teske）認為，馬斯克關注重點主要集中在與業務相關的重要事情上，其中監管是他表達過的擔憂。他指出，馬斯克「強烈反對」加州在新冠疫情大流行期間實施的限制措施。密西根大學教授戈登（Gordon）也認同這個看法，並指出，馬斯克認為自己受到監管的限制，覺得政府干預阻礙了他專注技術，如自動駕駛技術的發展，「他希望成為開拓者，他想要去火星。」川普曾在競選中暗示，如果勝選將會給馬斯克一個政府職位。觀察家認為馬斯克在競選中對川普的支持，將使他在未來川普政府中的決策中擁有重要影響力，甚至領導一個「政府效率部門」，以減少不必要的監管。不過有專家認為，馬斯克若在政府中擔任重要職位，恐怕會帶來複雜的利益衝突，而這在道德上是不妥當的。報導指出，不論11月的選舉結果如何，馬斯克與美國政府的密切關係很可能會持續下去。如今他的品牌和聲譽與川普緊密相連，他很清楚自己所承擔的政治風險。