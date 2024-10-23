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針對行政院遲遲不肯編足禁伐補償預算，國民黨號召上千名原住民，明（23）日將到立法院旁抗議。國民黨主席朱立倫痛批，行政院充滿沙文主義，明天不只原住民，就連農民、醫護都要站上街頭，力挺國民黨團。朱立倫今天在中常會上提及，上個會期立法院通過決議案，這些都是民意的展現，尤其上次會期當中，針對少數弱勢的民眾，長期受到不公不義的對待，應該予以合理補償，像是原住民朋友土地被限制禁伐，政府當然要予以補償。朱立倫續指，每位平均原住民得到的補償，一公頃得到補償只有四萬多元，合理來說就應該把它提高，民進黨委員提案，並在國民黨團、民眾黨團支持通過了法律，行政院沒有意見，總統也已經公告該法律。朱立倫說，結果現在行政院不肯編列預算，因為差了這20幾億，中央政府總預算是3兆1000多億，今年增加的預算是4200多億，「增加的部分的零頭都比這20幾億多很多！」政府完全沒有憲法觀念，甚至他認為，這充滿了沙文主義，面對原住民朋友，今天一定要站在原住民少數這邊。朱立倫也說，還有公糧收購價、健保點值等，沒想到明天朝野協商前，民進黨又要發動「青鳥」力挺行政院， 「原住民、醫護不能夠發出他們的心聲嗎？」今天很多原住民朋友已經在號召，很多農民、醫護也是受不了，希望站上街頭，國民黨各工作委員會會結合原住民、醫護、農民，明天將力挺國民黨黨團。朱立倫希望能夠站在弱勢民眾的角度，盼行政院能懸崖勒馬，讓行政院尊重法律、尊重三黨的主決議 。