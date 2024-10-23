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▲樓高18層的台中勤美洲際酒店營運後，將成為璀璨城市新地標。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.23)

▲台中勤美洲際酒店擁有206間風格品牌經典風格客房。（圖／誠美洲際酒店提供）

▲台中勤美洲際酒店今揭幕營運，前市長胡志強伉儷應邀參加。（圖／市府提供）

台中勤美集團攜手IHG洲際酒店集團直營管理的台中勤美洲際酒店，今（23日）盛大揭幕營運，中台灣新增一家國際五星奢華酒店。台中市長盧秀燕、前市長胡志強等人應邀參加剪綵揭幕式。市長盧秀燕致詞感謝勤美集團深耕台中20年，並看好台中前景，大力投資。相信勤美集團與洲際酒店集團的黃金組合─台中勤美洲際酒店營運後，將為國內外旅客提供頂級住宿體驗，成為璀璨城市新地標。台中勤美洲際酒店高達18層樓，由勤美集團引進，是中台灣首家，全台第二家洲際酒店。全館擁有206間品牌經典風格客房，坪數約12坪至28坪，並規劃有4間餐廳，今日揭幕後即開放訂房。開幕式中，勤美集團創辦人何明憲表示，18年來不忘初心，全力打造自科博館、市民廣場及至國美館綠園帶成為台中文化休閒核心，目前已完成計畫的40%，還有60%的軟便體要完成，未來10至15年間還要投入百億元來完成，讓經營和管理升級，才能達到永續目標，成為台中的璀璨唯一。盧秀燕市長說，勤美集團深耕台中，打造眾多地標和魅力景點，包括誠品綠園道商場、金典綠園道商場、勤美術館、PARK2草悟廣場等。今日「台中勤美洲際酒店」盛大開幕，相信勤美集團與洲際酒店集團的黃金組合，將為國內外旅客提供頂級的住宿體驗，不僅增加台中觀光知名度，也是開拓國際市場的強大助力。盧市長也說，台中是慶典城市，上個月「Red Bull Showrun」賽車展演活動，累積12萬人次參與、創造2.8億觀光產值，活動周邊大型飯店住房率皆達9成以上至滿房；剛結束的台中爵士音樂節，10天累積超過150萬人次粉絲朝聖；此外，台中購物節明日將登場，接下來還有花毯節、跨年晚會等，市府持續舉辦大型活動，給民眾一定要來台中玩的理由，帶動消費提振經濟。勤美集團董事長林廷芳表示，作為IHG洲際酒店集團的一員，深知台中在台灣市場的獨特地位。台中不僅具備南來北往便捷的交通網絡，更是一個充滿活力的商務與觀光中心，融合創新與傳統，吸引來自世界各地的旅客。台中勤美洲際酒店將以此為基礎，帶來無微不至的奢華款待，展現台灣的好客之道，傳遞洲際酒店品牌「以善為本、以誠待客」的真摯精神，在每一處細節為賓客締造動人心弦的卓越體驗。台中勤美洲際酒店的建築外觀由李祖原建築事務所，與建築設計公司Handel Architects共同打造，內部空間設計以臺灣特有的低、中、高海拔動植物為靈感，展現當代精奢風格。二樓以臺灣珍稀鳥類如臺灣藍鵲、五色鳥、帝雉等為視覺元素；三樓宴會與會議空間則以蝴蝶為主題，重現臺灣蝴蝶王國的絢麗氛圍；六至十樓客房樓層展示低海拔植物及鳳頭蒼鷹的藝術美感。酒店每處角落都充滿臺灣島嶼及城市文化精髓，使賓客入住臺中勤美洲際酒店，即如同垂直縱覽臺灣島嶼的生態之美。