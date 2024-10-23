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公股事業台鹽所投資的台鹽綠能（台綠）涉光電弊案，檢調昨（22）日大舉搜索並帶回被告與證人逾30人，其中包括前董座陳啟昱等人遭聲押禁見。台綠過去也爆出去年一口氣虧掉2.5億元，險些讓資本額3.7億元直接破產。對此，台鹽發布重大訊息，代表台綠股份有限公司公告配合檢調單位執行搜索調查，配合調查以供釐清案件事實，對於台鹽財務業務無影響。但實際上，台綠近年狀況連連。先是被爆出在陳啟昱任內出現大量虧損，兩年虧掉2.5億元，讓一家資本額3.7億元的公司陷入財務危機。隨後又出現把台南七股多處台鹽土地以高價交給鴻暉和晁陽土地開發，利用光電案浮報款項，以台鹽綠能公司和相關外包業者簽約。身為台綠母公司，台鹽（1737）股價也被捲入各種風波。今年9月18日仍有35.65元，後續陷入跌勢，22日收盤價為33.90元，今日開盤後持續，最後收跌1.03%。台綠為台鹽子公司，台鹽最大股東又是經濟部，屬於經濟部直接投資事業之一。台鹽綠能陷入弊案，朝野立委希望經濟部介入整頓台鹽，經濟部長郭智輝今日受訪表示，「這個部分我想只要我們依法這個來行政，如果真正有不法是絕不寬恕。」經濟部次長連錦漳說，經濟部112年就發現問題，主動調查後移送檢調，證據到哪就辦到哪，「我們一定是依法，不會縱容。」對於台綠虧損是否可能調整營業項目？他表示，台綠雖是台鹽轉投資事業，但每個都是法人，要由公司董監事開會決定，不是台鹽可以控制的。台綠未來何去何從，要由台綠董事會決定，經濟部只是負責行政督導，所以是發現不法才介入，介入後發現有必要就送檢調。台鹽為響應政府推動能源轉型，2017年創立子公司台綠，2023年11月董事長由前經濟部國營司組長吳國卿接任。台綠以「農漁為本，綠能加值」的理念，規劃大型漁場結合太陽能，其重要業務就是推動「漁電共生」，打造兼顧養殖漁業及綠能發展的新經濟，並藉此協助傳統養殖產業升級，創造經濟效益。據台綠官網，共有負責7個光電案場，分布於嘉義、台南及高雄，合計裝置容量約為367MW。