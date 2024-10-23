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▲▼小S無法理解生兒子才算傳宗接代的觀念。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲Alice（左起）、小S、許雅鈞、Elly、Lily全家福。（圖／小S臉書）

綜藝天后小S（徐熙娣）結婚18年育有3名千金，女兒各個外貌姣好、氣質出眾，表演細胞藏不住，長女Elly（許曦文）還是考上美國南加大大傳系的學霸，近日小S聽聞節目來賓透露是獨子，有傳宗接代的壓力，長輩希望能抱孫子，讓小S無法接受，當場激動大吼：「好傳統喔！！！」金鐘男配角、53歲藝人馬利歐（本名卜國耕）2017年和小11歲圈外女友結婚，至今育有1女，日前他宣布老婆懷上第二胎，曾經表示對二寶的性別不在意，不過馬利歐在節目《小姐不熙娣》坦言，自己是單傳獨子，有生男孩子的壓力，小S得知他還有個妹妹，認為妹妹的小孩也是卜家人，馬利歐說，但孩子是跟妹夫家姓。針對馬利歐的說法，小S一聽嚴正反駁：「但是那小孩血液裡面流的還是卜家的血啊！」馬利歐又重複一次：「可是她（他）姓的就不是我們卜家的卜啊！」小S這時忍不住仰頭大喊：「好傳統喔」、「卜家消失又如何？」還拿自己舉例，「徐家消失又怎樣？」對於老一輩希望孩子一定要生男孩的觀念難以苟同。小S表示，她的父親也是徐家唯一的兒子，生下3個女兒，「所以我就不信這一套，因為我生的女兒就還有徐家的血液！」網友紛紛表示：「很多傳統觀念本來就沒有道理，真的不必每個傳統習俗之類到了現代還盲從」、「S才是正常思維」、「看著小S的三個女兒，都可以看到S媽的影子，跟誰姓真的沒有那麼重要，而且就算是養子養女，也是一樣很好。」