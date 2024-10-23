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▲陳昇（左）和「新寶島康樂隊」夥伴將於下個月推出新專輯《大波浪》，接到道具衝浪板當賀禮。（圖／記者林調遜攝）

▲即將有新專輯《大波浪》要推出的陳昇，也將要升格當祖父，接獲特殊的賀禮：孩童玩的波浪鼓。（圖／記者林調遜攝）

每年跨年幾乎都舉辦演唱會、絕少缺席的陳昇，今年又要在跨年夜於台北國際會議中心開唱，將在週日(27日）下午1點起在KKTV售票網開賣。他稍早宣布要當阿公，加碼透露媳婦在父親節餐敘時給了他和妻子一人一張超音波的照片告知懷孕喜訊，他的妻子馬上爆哭，還抱怨他怎麼一點反應都沒有，他自嘲：「我後來騎腳踏車一面騎一面掉眼淚，我比較慢半拍啦。」昔日曾合作的弟子之一金城武，有沒有可能在這一次的跨年演唱驚喜露面當來賓？他坦言：「我們比較少聯絡，他跟阿煜（黃連煜）比較常在聯絡，聽說他現在在種田。」顯然要看到傳說中的男神登場，似乎機會不大。陳昇今年要舉辦第31次的跨年演唱會，同時和黃連煜等人的「新寶島康樂隊」也將在11月27日發行最新專輯《大波浪》，專輯名稱也拿來做跨年演唱會的名字，他表示人生真的就像海波浪，一路上大大小小的衝過來，他自己都還捲在浪裡，被迫面對很多的變化。他自嘲之前才被中華電信強制登出3G網路，突然就沒有3G手機可以用，原先覺得好像也不錯，可以把一些時間空出來做別的事，因此投入平面繪畫的創作，預計今年底前也要跟別人再一起開畫展。至於將要報到的小孫兒，他透露性別還不知道，也不怕未來會很忙：「兒子都沒有煩到我了，孫子更不會煩到我。」把教養孫兒的重任，交還到兒子、媳婦手上，名字他也不會幫忙取，自嘲：「如果是我取，那會是很土的那種，什麼陳富貴，可是其實富貴宜男又宜女，而且到最後大家都還是用自己的英文名字。」在外界眼中，陳昇就是快人快語，他自我打趣：「我覺得我還沒準備好當藝人，貿然講了些話，才知到身邊人的感受那麼強烈，我比較脫線，比較沒在正常的規矩裡面，但這樣也才適合當創作人啦。」他並不擔心演唱會的票房：「我保證我們這一場比較溫馨、好玩。從來沒有擔心過票房，也不應該在這個擔心，我（錢）夠用了，我的團員們可能孩子還小，不太夠用。他們只是不太lucky，跟我的年紀有段差距，我們曾經也是很夯很夯，很風光的。」大家好奇今年的跨年演出會有哪些嘉賓，像是弟子劉若英、金城武等人，外界都很關心。陳昇講得含蓄：「隨著海峽兩岸的風起雲湧，可能越來越多人沒辦法來參加，我如果在30年前也不會有什麼原則，世界那麼大，為什麽聽從某些人的意識形態？自由民主就是做自己。」笑道：「年輕人可以來的話那就是看不到顏色、可能也找不到路的蕭煌奇啦。」金城武與他已經好一陣子沒聯絡，他聽說對方在蒔花養草，就各自安好。