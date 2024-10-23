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▲▼周杰倫巡演重新釋票，近80萬人搶3000張票，剩餘票券很快便售完。（圖／拓元售票系統網站）

▲周杰倫台北大巨蛋巡演15萬張門票全數售罄。（圖／拓元售票系統臉書）

周杰倫（周董）將於12月5日起在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，門票今（23）日中午12點於拓元售票系統開賣，近15萬張門票約5分鐘賣光，官方宣布下午3點清票。稍早，實際測試，購票網頁比中午跑得順暢，點入也看到不少顯示紅字的空位，不過到輸入完驗證碼的階段，便不停轉藍圈圈，最後還是無法成功購票，再重新整理，4天的剩餘票券已經全數完售。對此，杰威爾音樂向《NOWnews今日新聞》表示，下午3點整重新釋票，最高同時上線人數有798856人，近80萬人搶3000張票，寫下過去演唱會重新釋票以來，史上最高人數的紀錄。周杰倫台北大巨蛋巡演門票今天中午開賣，此前，杰威爾音樂透露，最高同時有89萬0583人上線，近15萬張門票約在5分鐘全數售罄，未來確定不會加場，今天下午3點進行清票作業，屆時將有部分票券釋出，向隅的粉絲可以留意。對於周杰倫首場台北大巨蛋演唱會的搶票盛況，拓元售票系統執行長邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」