鄭凱文扛台灣大賽G4先發寫多項紀錄！中信兄弟目前在台灣大賽取得2：1領先，力求今（23）日在G3搶下聽牌優勢，派出資深本土投手鄭凱文先發，交手統一7-ELEVEn獅的郭俊麟。根據聯盟官方統計，這是中職史上第2次，在台灣大賽由旅日土投對決，首次紀錄也是由鄭凱文所寫下，此外，現年36歲又89天的他，也刷新了兄弟最年長先發土投的紀錄。
旅日土投交鋒 前次已是10年前
台灣大賽今（23）日晚間迎來第4戰，將回到統一主場的台南棒球場，兄弟力求搶下聽牌優勢，而獅隊則是要挑戰再次扳平戰局。繼前2場的洋投對決後，兄弟推出鄭凱文先發，應戰統一的郭俊麟，這是台灣相隔10年，再有旅日土投在台灣大賽中交手，鄭凱文曾效力阪神虎、而郭俊麟則是西武獅。
首次發生在2014年的猿象大戰，當時Lamigo桃猿在G2派出曾旅日的王溢正先發，同樣面對擁有旅日經驗的鄭凱文。該場比賽2隊先發都有失分，鄭凱文主投3.2局失4分，無關勝敗，而王溢正主投5.2局失5分，但靠著打線支援拿下勝投，最終由Lamigo桃猿以4：1封王。
16次出賽TS 寫兄弟隊史紀錄
鄭凱文生涯總共參加過8次台灣大賽，總計出賽16場，扛下3場先發，主投29.2局，拿下2勝2敗及1次中繼成功，防禦率為7.89。值得一提的是，鄭凱文現年36歲又89天，超越1993年，以35歲50天參加台灣大賽的張永昌，成為隊史最年長先發土投紀錄。
在台灣大賽G2前曾接受訪問，被問到是否會和學弟分享豐富的季後賽經驗，鄭凱文表示：「我不會跟他們講，因為要從比賽中學習，別人講都是別人的經驗，而不是親自體驗，多講反而會更緊張，就跟例行賽一樣就好。」
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台灣大賽今（23）日晚間迎來第4戰，將回到統一主場的台南棒球場，兄弟力求搶下聽牌優勢，而獅隊則是要挑戰再次扳平戰局。繼前2場的洋投對決後，兄弟推出鄭凱文先發，應戰統一的郭俊麟，這是台灣相隔10年，再有旅日土投在台灣大賽中交手，鄭凱文曾效力阪神虎、而郭俊麟則是西武獅。
首次發生在2014年的猿象大戰，當時Lamigo桃猿在G2派出曾旅日的王溢正先發，同樣面對擁有旅日經驗的鄭凱文。該場比賽2隊先發都有失分，鄭凱文主投3.2局失4分，無關勝敗，而王溢正主投5.2局失5分，但靠著打線支援拿下勝投，最終由Lamigo桃猿以4：1封王。
16次出賽TS 寫兄弟隊史紀錄
鄭凱文生涯總共參加過8次台灣大賽，總計出賽16場，扛下3場先發，主投29.2局，拿下2勝2敗及1次中繼成功，防禦率為7.89。值得一提的是，鄭凱文現年36歲又89天，超越1993年，以35歲50天參加台灣大賽的張永昌，成為隊史最年長先發土投紀錄。
在台灣大賽G2前曾接受訪問，被問到是否會和學弟分享豐富的季後賽經驗，鄭凱文表示：「我不會跟他們講，因為要從比賽中學習，別人講都是別人的經驗，而不是親自體驗，多講反而會更緊張，就跟例行賽一樣就好。」