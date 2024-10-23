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▲統一獅郭俊麟擔任台灣大賽G4先發投手。（圖／統一獅提供）

鄭凱文扛台灣大賽G4先發寫多項紀錄！中信兄弟目前在台灣大賽取得2：1領先，力求今（23）日在G3搶下聽牌優勢，派出資深本土投手鄭凱文先發，交手統一7-ELEVEn獅的郭俊麟。台灣大賽今（23）日晚間迎來第4戰，將回到統一主場的台南棒球場，兄弟力求搶下聽牌優勢，而獅隊則是要挑戰再次扳平戰局。該場比賽2隊先發都有失分，鄭凱文主投3.2局失4分，無關勝敗，而王溢正主投5.2局失5分，但靠著打線支援拿下勝投，最終由Lamigo桃猿以4：1封王。鄭凱文生涯總共參加過8次台灣大賽，總計出賽16場，扛下3場先發，主投29.2局，拿下2勝2敗及1次中繼成功，防禦率為7.89。在台灣大賽G2前曾接受訪問，被問到是否會和學弟分享豐富的季後賽經驗，鄭凱文表示：「我不會跟他們講，