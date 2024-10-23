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▲統一獅曾經在2020年在1勝3敗絕境上演大逆轉，讓中信兄弟成為「7年6亞」苦主。（圖／記者葉政勳攝）

中職台灣大賽中信兄弟以2勝1敗領先統一獅，今（23）日第四戰將移師台南棒球場進行，上演「土投大戰」，由兄弟鄭凱文對決獅隊郭俊麟。根據中職總冠軍賽歷史數據，先拿下第四戰的球隊，封王機率超過8成。中職歷史統計顯示，取得3勝1敗優勢的球隊，過去16次中有13次成功封王，包括1990年的味全、1993年的兄弟及2021年的兄弟等，封王機率高達81.33％。兄弟象（現為中信兄弟）作為中職老牌勁旅，隊史共15次進入總冠軍賽，其中9次成功奪冠，奪冠機率46.66%。不過，儘管歷史上取得3勝1敗優勢的隊伍多半能封王，但兄弟卻在這一情況下僅拿下兩座總冠軍（1993年與2003年），2015年與2020年都失利，奪冠機率僅50%。兄弟與統一在台灣大賽上已有6次交手紀錄，雙方各自拿下3次總冠軍，形成勢均力敵的局面。從歷史數據來看，當兄弟面對統一取得3勝1敗優勢時，奪冠機率只有50%（1993年奪冠、2020年失利）。而如果系列賽戰至2勝2敗，兄弟的奪冠率則為0，意味著這個關鍵節點對於兩隊至關重要，戰局平衡時，統一往往更能抓住機會。今年是史上第七度「獅象爭霸」，兄弟將挑戰隊史第10冠，若奪冠將達追上統一獅，而統一獅力拚隊史第11座冠軍，續坐中職最多冠球隊地位。統一獅在面臨1勝3敗的情況下，曾成功逆轉封王，逆轉率高達33.3%。最經典的例子來自於2020年，當時統一面對中信兄弟陷入1勝3敗絕對劣勢，但卻在隨後連追3場，完成驚天逆轉，最終奪冠。