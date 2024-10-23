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▲A-Lin也在IG崩潰寫下：「不要再問我了，我也跟你們一樣要搶票啊，但我也買不到啊！」（圖／A-Lin IG）

▲阿信說表示自己也沒搶到周杰倫的票，粉絲則笑說：「你直接上台就好！」（圖／阿信Threads）

▲周杰倫演唱會中午開搶，5分鐘就完售。（圖／拓元售票系統）

亞洲天王周杰倫將於12月5日起在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，今（23）日中午開放售票，89萬人瘋搶在5分鐘內15萬張票售罄，主辦方杰威爾音樂也表示，演唱會「不會再加場」，讓許多粉絲一片哀號。而不止民眾買不到，連金曲歌后A-Lin、「五月天」主唱阿信也發文崩潰喊：「我也一樣！」金曲歌后A-Lin在IG限動激動寫下：「不要再問我了，我也跟你們一樣要搶票啊，但我也買不到啊！」還在文末標註周杰倫的帳號向他喊話：「哥可以在（再）多開幾場嗎？」此外，A-Lin甚至氣到把「再」打成「在」，相當逗趣。連身為周杰倫好友的五月天主唱阿信，也在Threads上發文哀嚎：「如果你沒買到周董演唱會門票，不要灰心，我也沒有。」簡短幾個字立刻引來上千民眾熱議，笑稱他有「當嘉賓」的特權：「可是你可以和他上台合唱，我們不行」、「周杰倫會邀你去，但不會邀我們去」、「你可以後台直接進」、「董不會給你票，他只會給你麥克風」、「你還需要搶嗎？你願意周董直接請你上台了！」周杰倫演唱會門票開賣不到5分鐘就售完，網站湧入89萬人開搶，不少粉絲期待可以再加場，而面對廣大粉絲詢問，是否還有加場可能，杰威爾音樂表示，「確定不會再加場」。拓元售票系統執行長邱光宗則說：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫！」